Abstención del voto opositor fue más por convicción

La abstención del voto opositor el 6D obedeció más a convicción propia que por obediencia a la línea del G4. El politólogo Fernando Spiritto indica que la abstención en las parlamentarias no garantiza participación en la consulta popular. Advierte que el pueblo opositor se quedó sin referencia política

La abstención del voto opositor el 6D obedeció más a convicción propia que a la obediencia a la línea del G4. Aunque hay un sector importante que respalda a la oposición mayoritaria, los electores actuaron en rechazo a unas elecciones sin garantías, pero además están más conectados con las necesidades del día a día, las fallas de los servicios públicos, la escasez de combustible y los tiempos de pandemia por el Covid-19.

El politólogo Fernando Spiritto señala que el G4 perdió la capacidad de movilización y solo le queda el apoyo internacional. En ese sentido, enfatiza que «la abstención no puede verse como un triunfo de la oposición, ni juega a su favor».

Indica que la mayoría del país no tiene una referencia política. De allí que para Spiritto, es simplista atribuir la abstención a los llamados de Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo (UNT) a rechazar el «fraude» del 6D.

Tampoco -advierte- debe pensarse que la abstención de las parlamentarias, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de 69,5%, se va a traducir en la participación en la consulta popular.

El analista cree que quizás un porcentaje de los abstencionistas en las parlamentarias escucharon al G4, pero duda que haya sido la totalidad.

Por otra parte, Fernando Spiritto señala que la nueva etapa política del país, luego de que se instale la nueva Asamblea Nacional (AN) en enero de 2021, es un hito más del «populismo autoritario chavista». Además, representará la consolidación del Estado depredador.

La polarización actual está entre políticos confrontados por un lado que suman 45% de la población y los venezolanos que no están alineados a ningún bloque político. Estos últimos, son más del 50%, asevera Jesús Seguías, director de Datincorp.

«Sin duda alguna, hay una parte importante de los opositores que sigue los lineamientos del G4, liderado por el presidente de la AN, y actúan en torno a las políticas que se trazan y estimularon la abstención. Pero eso no significa que la mayoría de los que se abstuvieron sean opositores que no quieren a Nicolás Maduro y a la nueva Asamblea Nacional», indica Jesús Seguías.