Arcángel confiesa sus graves problemas de salud

El reguetonero Arcángel confesó a sus fanáticos en redes sociales, que se encuentra atravesando serios problemas de salud.

De acuerdo con la reseña de varios medios, el puertorriqueño fue hospitalizado de emergencia el 8 de diciembre, luego de que le fuese detectada una “mancha” en el cerebro; este diagnóstico se une a las complicaciones cardíacas con las que viene lidiando el artista desde hace un año.

A través de su cuenta de Instagram, el reguetonero compartió unas imágenes que lo mostraban en una camilla realizándose una tomografía.

La imagen vino acompañada de un emotivo mensaje, donde Arcángel aseguró que no le tiene miedo a la muerte, pues es lo único seguro que tiene el ser humano; no obstante, confesó que no le gustaría morir tan joven, pues su mayor deseo es ver crecer a sus hijos.

«Pero tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar! Bien decía mi madre hijo fuiste y padre serás! Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas, expresó.

En su publicación también agradeció a los fanáticos por las bendiciones y oraciones que le han conferido; y les prometió que continuaría luchando para recuperar su salud. “Gracias a Dios por fanáticos como los que tengo, les prometo seguir luchando”.

Su mensaje ha sido compartido por miles de seguidores y famosos cercanos al intérprete de Por amar a ciegas, quienes no dudaron en expresar sus palabras de aliento.

“Todo va a salir bien”, “Te amo bro, estoy orando siempre por ti” y “Dios es real, voy a ti hermano, falta mucho por hacer”, fueron los comentarios de figuras de la música como Wisin, Sech, y el beisbolista Robinson Cano.

Arcangel celebró recientemente 15 años de carrera artística; el pasado 16 de octubre estrenó el disco Los Favoritos 2, álbum que cuenta con colaboraciones de Maluma, Sech, Wisin & Yandel y su excompañero de dúo De La Ghetto.

