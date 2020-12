Arturo Valls en shock ante la petición de un concursante de ‘Ahora Caigo’ #españa

‘¡Ahora caigo!’ lleva más de una década en antena, y aun así sigue sorprendiendo a los espectadores en cada programa. A lo largo de la historia del programa, son muchos los concursantes que han conseguido dejar a Arturo Valls sin palabras, regalando a los espectadores grandes momentos que merecen ser recordados.

En algunas ocasiones, la agilidad de los concursantes ha sorprendido al público, pero en otras ocasiones, los errores han acaparado toda la atención del programa, como sucedió este mismo martes en la nueva entrega de ‘¡Ahora caigo!’.

En esta ocasión, fue una concursante la que regaló un momento épico al público. La joven, llamada Chus, aprovechó su presencia en el plató del programa para hacer publicidad de su nuevo proyecto, además de para intentar llevarse el premio.

Por ello, cuando Arturo Valls le dio la palabra antes de enfrentarse al duelo, la concursante habló de su trabajo: “Yo escribo guiones de televisión. Entonces tengo una serie preparada que es una comedia que se llama ‘Big Mama’», comentó la joven.

Chus iba muy preparada al programa, luciendo una camiseta con el nombre de la serie que está preparando. «En plan Santiago Santiago Segura» dijo haciendo alusión a cuando el actor y director se recorría todos los platós con una camiseta de Torrente.

«A ver si alguien me financia mi proyecto» dijo la joven mirando para el público. Además, no dudó en desvelar parte del argumento principal de la serie: «Es una comedia súper chula de unas mujeres que quieren ser mamás solas».

Mirando a Arturo Valls, Chus le hizo una petición que dejó sin palabras al presentador. «Uno de los personajes masculinos me gustaría que lo hicieras tú, te pega», señaló la joven. «Pero has venido aquí a ofrecer trabajo, ¿esto cómo es?”, dijo Arturo Valls entre risas, antes de decirle “ya me pasarás el guion”.