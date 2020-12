Diputado Ronderos: Si hubiera votado la oposición, fácilmente hubiéramos derrotado al Gobierno

El actual diputado a la Asamblea Nacional y reelecto parlamentario para el período 2021-2025, Oscar Ronderos, insistió en que la abstención promovida por un sector de la oposición venezolana se convirtió en un gran favor para el chavismo en las elecciones del pasado domingo 6 de diciembre.

«No ir a votar es un acto suicida, con la abstención no gana nadie (…) Hay que participar en todas las elecciones para preservar y recuperar todos los espacios», sentenció el dirigente de Acción Democrática en entrevista con Kiko Bautista para el programa Kicosis de Globovisión.

Al ser consultado sobre la semejanza del escenario actual con el año 2005, cuando la alternativa democrática decidió no participar en las parlamentarias, dijo que hoy un grupo de la oposición decidió dar la pelea y ganaron varias curules.

Agregó al respecto que no será un Parlamento rojo y que serán la voz de quienes salieron a votar por ellos y de quienes no fueron a votar. «En la próxima Asamblea Nacional estaremos allí para recordarle al Gobierno que ese no es un escenario real, que se trata de un escenario ficticio producto de la abstención», agregó.

Ronderos, rechazando la antipolítica que hoy parece reavivarse en el país y subrayando que fue esto lo que permitió la llegada del chavismo al poder, lamentó que se desaprovechara la oportunidad de derrotar a un gobierno que tiene apenas cuatro millones de votos «a pesar de todo el control social, de las bolsa Clap y de demás chantajes.

Sobre este punto, refirió que el 6-D pudo haberse convertido en una oportunidad para que la oposición repitiera con dos tercios en el nuevo Capitolio y legitimarse así ante Venezuela y la comunidad internacional. «Si Juan Guaidó hubiese decidido participar, sería hoy diputado de Vargas y no Nicolacito (Maduro)».

NDP

