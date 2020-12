Guaidó abordó situación de Venezuela ante el Parlamento Europeo

El líder opositor, Juan Guaidó, habló sobre situación de Venezuela ante el Parlamento Europeo este 9 de diciembre, luego de que el pasado fin de semana el chavismo realizara unas elecciones parlamentarias cuestionadas por parte de la comunidad internacional.

“Maduro lo único que controla es el aparato represivo de la dictadura. Eso es lo que tiene Nicolás Maduro, recodemos que Nicolás Maduro tomó militarmente el parlamento”, dijo Guaidó durante su intervención al ser cuestionado sobre su estrategia a partir del 5 de enero.

“El régimen de Maduro agregó, de manera unilateral, más de 100 diputados, físicamente no hay donde sentarlos en el parlamento. Esto no está contemplado en la Constitución», agregó luego de que el chavismo resultara ganador de unas elecciones donde no participó la oposición liderada por Guaidó.

Durante su discurso, el opositor aprovechó para denunciar que “en Venezuela, hay zona tomada por el ELN. En la capital hay los denominados pranes, líderes negativos que dominan territorios donde ni la comisión de la ONU puede entrar. Si Maduro controlará algo, hoy tendríamos gasolina por ejemplo. ¿Qué es lo que controla Maduro?, la cúpula militar”.

Por otra parte, también mencionó el Programa Mundial de Alimentación, alertando que Maduro impide su ingreso porque prefiere controlar a la población con sus programas sociales.

800 Noticias

