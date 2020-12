Historia De Crímenes Reales: Las Confesiones Y Justificaciones De El Asesino En Serie Anatoly Onoprienko

En el transcurso de siete años, Anatoly asesinó a 52 personas, de ahí que fuera apodado ‘La Bestia de Ucrania’. En una entrevista con el periodista Mark Franchetti declaró lo siguiente:

«Para mí, matar gente es como estirar el edredón. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos son iguales. Nunca he sentido lástima por aquellos que maté. No hay amor, no hay odio, sólo indiferencia ciega. No los veo como individuos. Si alguna vez me dejan salir, mataré de nuevo pero esta vez diez veces peor».

Rolloid

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp