Investigan el uso de nanopartículas de oro como alternativa a antibióticos. – Circuito Global

“Reforzar el sistema inmunitario” o “aumentar las defensas” son actualmente los principales reclamos cuando se habla de determinados alimentos, suplementos o preparados nutricionales, pero no es ninguna novedad que lo que comemos puede ayudar en buena medida a que nuestro organismo se enfrente mejor a la acción de virus y bacterias.

Ahí está, por ejemplo, el clásico caldo de pollo que nuestras abuelas preparaban al menor signo de “quebranto otoñal” y que aliviaba casi al instante el malestar (un efecto a nivel inmunológico, por cierto, confirmado por varias investigaciones, que han demostrado cómo los aminoácidos y otros nutrientes presentes en este tipo de caldos reducen la inflamación que acompaña a gripes y resfriados).

“La alimentación y el sistema inmune tienen una relación muy estrecha: por un lado, la ingesta de nutrientes como las vitaminas y minerales ejerce un papel muy importante, ya que éstos actúan como cofactores de vías metabólicas, siendo esenciales para la integridad y el perfecto funcionamiento del sistema inmunitario. Y, de la misma manera, el déficit o carencia de ciertos nutrientes puede conducir a deficiencias inmunitarias que causan manifestaciones clínicas en nuestro organismo”, explica la nutricionista-dietista Ana Sofía Mendoza, consultora de nutrición en Sprimfood.

Nutrientes frente al virus: el “equipo ganador”

Sin embargo, y en contra de la tendencia actual, los expertos son reticentes a hablar de nutrientes o dietas que se consideren específicamente como “anti Covid” “Actualmente la Academia Española de Nutrición y Dietética, junto con el Consejo General de Colegios de Dietistas Nutricionistas, establecen que no existe ningún alimento en concreto que pueda prevenir o disminuir el riesgo de contagio del coronavirus en personas sanas, ni tampoco ninguno que sea capaz de tratar la enfermedad en pacientes ya contagiados”, apunta Mendoza.

Una vez aclarada esta cuestión, los expertos insisten en la importancia de llevar una dieta lo más variada y equilibrada posible para asegurarnos así que el organismo va a poder reaccionar de forma adecuada frente a la acción de los patógenos (hay que recordar que el SARS-CoV-2 no es el único, sino que, como todos los años por estas fechas, otros virus, como el de la gripe, están “calentando en la banda”).

Y, para afinar aún más la inmunoprotección, se aconseja priorizar en los menús otoñales los nutrientes que han demostrado más efectividad en este sentido. Ana Sofía Mendoza explica cuáles son los integrantes de ese equipo ganador: “La vitamina A, el ácido fólico, la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina C, la vitamina D, el hierro, el zinc, el cobre y el selenio. Todos ellos contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmune, por lo que deberíamos asegurarnos de incluir en la dieta alimentos que los contengan en cantidades adecuadas”.

Suplementos de vitamina C: ¿están sobrevalorados?

Tradicionalmente los cítricos han capitaneado el grupo de los alimentos asociados a la prevención de las infecciones víricas estacionales, debido principalmente a su alto contenido en vitamina C, así que no es de extrañar que se haya producido un paralelismo entre estas patologías y el coronavirus, que ha llevado en los últimos meses a un incremento espectacular de la ingesta de naranjas, mandarinas y demás cítricos y también que muchas personas hayan optado por autoprescribirse suplementos de esta vitamina con la idea de protegerse frente al coronavirus.

Se sabe que la vitamina C es especialmente efectiva en el refuerzo de las células corporales (incluidas las del sistema inmune) frente al estrés oxidativo. Asimismo, hay evidencias de su capacidad para acelerar determinadas reacciones químicas relacionadas con la inmunidad, agilizando la reacción del organismo ante la presencia de virus y bacterias.

Respecto a los suplementos, la nutricionista matiza un poco qué se puede esperar de ellos: “En lo que se refiere al resfriado común, no existe evidencia de que el uso de la vitamina C reduzca su incidencia. Sin embargo, sí se ha visto que quienes toman suplementos de esta vitamina con regularidad podrían sufrir resfriados de duración levemente menor o tener síntomas más leves”.

Por tanto, como señala Mendoza, la mejor opción para disfrutar del efecto inmunoprotector de la vitamina C (y también de otros, como su capacidad antioxidante) es consumir alimentos variados como frutas cítricas, melón, patatas o pimientos rojos, entre otros, “los cuales ayudan a alcanzar los requerimientos diarios de esta vitamina, permitiendo gozar de los beneficios que ésta produce en el organismo”.

Vitamina D: buenas noticias

De acuerdo con las recomendaciones emitidas desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) durante los meses del confinamiento, la vitamina D dispone de receptores específicos en algunas células de nuestro organismo (entre ellas linfocitos y macrófagos) encargadas de la inmunidad celular, de ahí la necesidad de asegurar los niveles adecuados de esta vitamina ya que su déficit puede influir en el correcto funcionamiento del sistema inmune, debilitándolo y, por tanto, dificultado su acción de defensa frente a agentes externos, como el coronavirus.

Los expertos de esta sociedad recuerdan que la primera medida para asegurar los niveles adecuados de vitamina D es tomar el sol durante unos 10-15 minutos todos los días, “y la segunda es aumentar en la dieta aquellos productos vegetales y animales que aporten este nutriente, por ejemplo, los pescados azules (salmón, boquerones, arenques o sardinas), hongos y setas como los champiñones, marisco, hígado de animales, huevos (yema), aguacate, cereales y alimentos enriquecidos con esta vitamina, como los lácteos)”.

En línea con esto, y en el contexto de la pandemia actual, varios estudios han sugerido el potencial papel de “blindaje” que esta vitamina tendría específicamente frente al SARS-CoV-2. Aunque el grado de evidencia ha variado desde las primeras investigaciones, los datos más recientes parecen confirmar la importancia del rol de la vitamina D en esta enfermedad. Así se desprende de un estudio llevado a cabo por Michael F. Holick, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston (EEUU), quien en investigaciones anteriores ya había apuntado a que unos niveles adecuados de vitamina D podría reducir el riesgo de contraer la covid hasta en un 54%. En este nuevo estudio, publicado en la revista Plos One, Holick da un paso más en este sentido, al demostrar que las personas hospitalizadas a causa del coronavirus con niveles adecuados en sangre de vitamina D (25-hidroxivitamina D de al menos 30 ng/ml) presentan un riesgo significativamente menor de sufrir complicaciones y también de fallecer como consecuencia de esta enfermedad.

La lista de la compra: con el mercado a favor

Por suerte, muchos de los alimentos con alto contenido en estos nutrientes proinmunidad están de temporada, lo que hace todavía más fácil incluirlos en la dieta diaria, tanto que podrían ser incluso los protagonistas absolutos de la lista de la compra. Ana Sofía Mendoza aconseja cómo hacer la selección más “inmunoprotectora” entre la amplia oferta que nos podemos encontrar ahora en el mercado:

Nectarina, mora, frambuesa y melón, por su alto contenido en vitamina C. “Las frambuesas y el melón también se consideran fuentes importantes de ácido fólico”.

Granada: además de vitamina C, es rica en vitamina B6.

Dentro del grupo de hortalizas de temporada, se recomienda el consumo de pimientos y espinacas, por su alto contenido en vitamina C. “Otros alimentos ricos en este nutriente son las acelgas, el calabacín, la lechuga, la patata y la calabaza”.

Estas verduras, además, aportan otras vitaminas relacionadas positivamente con el sistema inmune: la vitamina A (acelga), el ácido fólico (lechuga, espinacas) y la vitamina B6 (patata, pimiento).

La zanahoria es un alimento muy completo este sentido: destaca por su alto contenido en vitamina A y también aporta dosis elevadas de vitamina B6.

Otro alimento recomendable es el maíz, por ser fuente de ácido fólico y vitamina B6.

Jalea Real: un aliado natural a tener muy en cuenta

Otra sustancia que cobra especial protagonismo en esta época del año es la jalea real, cuyo papel en la prevención de enfermedades producidas por patógenos como el coronavirus analizó Miguel Martín Almendros, miembro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y vocal de la Junta Directiva del Centro de Investigación sobre Fitoterapia (Infito) durante su participación en el webinar ¿Cómo afrontar este año la llegada del otoño? Atención especial a niños y personas con diabetes, organizado recientemente por Arkopharma: “La jalea real aporta todos los aminoácidos esenciales y otros nutrientes que le confieren unas potencialidades terapéuticas de primer orden desde el punto de vista del sistema inmunitario”, comentó el doctor Martín Almendros.

Concretamente, se sabe que una de las sustancias que aporta, la apalbúmina (una glicoproteína), aumenta 16 veces la liberación del TNFalfa, una proteína mediadora de la respuesta inmune, potenciando así la actividad “defensiva” del organismo. Además, incrementa más de 8,5 veces la proliferación de las células inmunes.

“A ello hay que unir el efecto antiinflamatorio de la jalea real, disminuyendo la secreción de citocinas proinflamatorias por parte de las células del sistema inmune. Esta acción inmunomoduladora es de gran importancia en el caso de la COVID, debido la famosa cascada de citocinas que produce la infección y que es la causa del agravamiento de muchos pacientes”, afirmó el experto, quien también destacó el importante efecto antibiótico y antifatiga de esta sustancia.

Microbiota y defensas: ésta es la relación

La microbiota desempeña un papel fundamental en el correcto funcionamiento del sistema inmunitario, como explica Ana Sofía Mendoza: “Cuando existe un equilibrio de la microbiota, su alianza con el sistema inmunitario permite la inducción de respuestas protectoras a los patógenos y el mantenimiento de las vías reguladoras involucradas en la defensa de los antígenos”.

Y la dieta es, probablemente, el factor que más influye en el correcto equilibrio de nuestra microbiota: “Una alimentación variada y saludable conduce a una microbiota más diversificada y resistente a las agresiones o alteraciones producidas por los tratamientos antibióticos o diversas enfermedades. Por tanto, cuanto más variada sea la alimentación (incluyendo alimentos de origen natural como frutas, legumbres y verduras altas en fibra y nutrientes), más variada será también la microbiota y, en consecuencia, mayor será su capacidad de afrontar los retos a los que se enfrenta el sistema inmunitario”, dice Mendoza.

En línea con esto, y para reforzar aún más el buen estado de la microbiota intestinal, la nutricionista hace hincapié en la importancia de incluir también prebióticos y probióticos en la alimentación: “Los prebióticos son fibras o polisacáridos complejos que pueden añadirse a la dieta o encontrarse de forma natural en alimentos como las frutas, las verduras y las legumbres. Cuando se consume un prebiótico o un alimento rico en fibra, se está alimentando a la microbiota y, por tanto, diversificándola. En cuanto a los probióticos, se trata de bacterias vivas muy beneficiosas para la salud que se pueden encontrar en diversos alimentos fermentados, como los yogures, el kimchi y la kombucha, entre otros”.