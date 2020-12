Las declaraciones de Enrique Guzmán que desataron la furia de Frida Sofía

El cantante Enrique Guzmán se volvió tendencia en redes, luego de que reviviera la polémica que mantiene con su nieta, Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán.

De acuerdo con el portal Suelta la sopa, Enrique se encuentra promocionando un concierto virtual que dará próximamente, en el que espera colaborar con varios invitados, pero tal parece que las cualidades artísticas de Frida Sofía, no son suficientes para el intérprete.

En varias ocasiones, los medios han cuestionado al padre de Alejandra sobre la posibilidad de realizar un dueto con su nieta; por lo que su respuesta sorprendió a los fanáticos, y en especial a Frida Sofía, pues tal y como lo dijo su abuelo: “para hacer un dueto tienen que cantar los dos, y ella no canta”.

Asimismo, Enrique destacó que, aunque le gustaría tener más cercanía con Frida, no está interesado en reconciliarse con ella; debido a que siempre está envuelta en polémicas, o se muestra muy grosera frente a las cámaras.

Según las declaraciones que he visto de ella, es poco lo que habla y casi todo son groserías, es difícil entenderla”, expresó en una entrevista para El Universal.

No obstante, Enrique Guzmán decidió desviar la atención hacia su próximo concierto, el cual se efectuará de forma virtual, el 26 de diciembre:

“Esta nueva modalidad llegó para quedarse, necesito primero adaptarme yo. El evento, si bien es digital, se llevará a cabo en vivo, es decir, estoy llamando a mis músicos y a mis coros que hagamos juntos el show”, comentó.

Frida Sofía responde

Por su parte, la hija de Alejandra Guzmán se pronunció contra las declaraciones de su abuelo; afirmando que no está interesada en sus opiniones.

Así lo comentó para el programa Chisme No Like, resaltando que, pese a las críticas de Enrique Guzmán, ella continuará con su carrera musical.

“Que diga que yo no canto, está bien. No me importa. Yo sé que es mi pasión, yo sé que sí canto, yo sé que no he demostrado mi potencial, pero porque me ha tocado salir adelante sola en esto de mi carrera musical”, comentó

De igual forma, Frida Sofía señaló que, aunque su madre y su abuelo hayan fallado como ejemplos familiares, aún los admira como artistas.

«Yo a él y a Alejandra siempre los voy a admirar como artistas. Como familia han fallado demasiado, han mentido y, bueno, eso ya queda en ellos”.

