Libro: ELEANOR Y PARK

Para todos aquellos que quedaron fascinados por Las ventajas de ser un marginado.Una historia de amor entre dos outsiders lo bastante inteligentes como para saber que el primer amor nunca es para siempre, pero lo suficientemente valientes como para intentarlo.-Bono conoció a la que sería su mujer en el instituto -dijo Park.

-Sí, y también Jerry Lee Lewis -contestó Eleanor.

-No estoy bromeando.

-Pues deberías. Tenemos 16 años -dijo Eleanor.

-¿Y qué pasa con Romeo y Julieta?

-Superficiales, confundidos y, posteriormente, muertos.

-Te quiero, y no estoy bromeando -le dijo Park.

-Pues deberías.Eleanor es nueva en el instituto; su vida familiar es un desastre; con su intenso pelo rojo, su extraña y poco conjuntada forma de vestir no podría llamar más la atención aunque se lo propusiese.Park es un chico mitad coreano; su vida familiar es tranquila; no es exactamente popular, pero con sus camisetas negras, sus cascos y sus libros ha conseguido ser invisible.Todo empieza cuando Park accede a que Eleanor se siente a su lado en el autobús del instituto el primer día de clase. Al principio ni siquiera se hablan, pero poco a poco comparten sus hobbies y empiezan una relación de amistad… para terminar enamorándose de la forma en que te enamoras la primera vez, cuando eres joven, y sientes que no tienes nada y todo que perder.Eleanor & Park ha sido galardonada con el GoodReads Choice Award 2013 en la categoría de literatura juvenil y con el Boston Globe Horn Book 2013 al mejor libro de ficción.Reseñas:

«Una historia dulce, tierna, llena de matices, con muchos personajes secundarios a los que amarás y muy realista. Si quieres pasar una buena tarde con una buena lectura Eleanor y Park es tu novela.»

Blog Mi sala de lectura«Tierna, emocionante, deliciosa, Eleanor & Park es una novela para paladear y disfrutar con pausa. Una historia inolvidable, bellísima y llena de sutilezas que muestra cómo el amor es capaz de todo, por muy hostil que sea el entorno. Porque cada vez que las manos de Eleanor y Park se rozan, con sorpresa y sensualidad recién descubierta, suena música.»

Amy Lab, autora de Nunca digas nunca y Pero a tu lado«Divertida, esperanzadora, inspiradora, sexy y absolutamente emotiva; esta historia de amor cautivará a los lectores, y no solo a los jóvenes».

Kirkus Review«En este curioso y sorprendente acercamiento al amor entre dos outsiders, Rowell nos muestra la belleza de lo rasgado».

Stewart Lewis

Autor: Rainbow Rowell

Genero: Juvenil

Páginas: 432

