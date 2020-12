¿Por qué Canelo Álvarez no pelea contra Floyd Mayweather Jr. para buscar su desquite?

Saúl “Canelo” Álvarez se ha puesto como objetivo unificar todos los campeonatos mundiales de peso supermediano. Su primer paso será enfrentar al británico Callum Smith el 19 de diciembre en San Antonio.

Pero una asignatura pendiente del peleador mexicano que todos los aficionados al boxeo han deseado ver es la revancha de Saúl Álvarez contra el único hombre que lo ha derrotado como profesional, alguien a quien propiamente ha reemplazado como la mayor estrella del boxeo en activo.

En una entrevista telefónica, “Canelo” respondió a la pregunta que muchos se han hecho: ¿por qué no enfrenta a Floyd Mayweather Jr.?

“Pues no sé por qué la verdad, yo siempre he dicho que estaría encantado de poderme quitar esa espinita”, dijo Álvarez. “Me encantaría, pero por una u otra razón nunca se pudo dar desgraciadamente y no creo que se dé porque él nunca va a arriesgar una pelea conmigo a estas alturas. Así lo dejamos, yo lo tomo como un aprendizaje, pero sí me encantaría”.

Cuando se enfrentaron en 2013, el aún muy joven pelirrojo no fue rival para el astuto súper campeón, quien abusó del mexicano con su rapidez y contragolpeo.

Mayweather, de 43 años, recientemente pactó un nuevo regreso al ring para una pelea de exhibición contra el youtuber Logan Paul.

En cuanto a su idea de ganar todo en los pesos supermedianos, Álvarez explicó su motivación:

“Por algo lo estamos haciendo, no es que lo necesite o no, pero es hacer historia, nadie lo ha logrado de la historia, tener los cuatro títulos en las 168 libras y obviamente en este peso es más difícil también”.

