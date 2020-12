¿Sabías que los huesos de las aves son huecos con cavidades llenas de aire?

¿Por qué vuelos los pájaros? Una de las razones son sus huesos.

Siempre es emocionante ver a un ave volando, la envidia del ser humano, y siempre nos preguntamos ¿cómo lo hacen? Pero luego pensamos en que no todo radica en sus alas, pues las gallinas, el avestruz, el kakapo, etc, no vuelan por tener alas muy cortas y débiles. Hemos de entender que la anatomía de sus huesos, influye mucho a la hora de volar.

Efectivamente los huesos de las aves son huecos, y en vez de médula tienen cavidades llenas de aire, de esta manera pesan menos para volar mejor.

Su anatomía esta diseñada para volar, pues cuenta con esqueleto de huesos huecos pero resistentes y cavidades llenas de aire que están conectadas con el sistema respiratorio confiriéndole así ligereza para volar. Esta es una de las razones por las que vuelan las aves.

Hay pájaros que vuelan a golpe de ala, otros aprovechan las corrientes de aire y se dejan llevar, al fin y al cabo son ligeros con huesos huecos llenos de aire.

planetacurioso

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp