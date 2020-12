Abrams: «EEUU no va a cambiar su posición sobre Venezuela, estamos listos para negociar con Maduro pero su salida»

El enviado especial de la Casa Blanca para Irán y Venezuela, Elliott Abrams, sostuvo una entrevista con la periodista Gabriela Perozo, donde indicó que Estados Unidos no va a cambiar su posición sobre Venezuela. «Estamos listos para negociar con Maduro pero una sola cosa, su salida«.

En ese contexto, Abrams indicó que EEUU no está cambiando su posición. «No estamos cambiando la posición que tenemos, hemos recibido unas medidas de cambiar la posición pero no vamos a hacerlo. No vamos cambiar la política sobre Venezuela, es una política compartida por ambos partidos, no vamos a ver grandes cambios«, sentenció.

Relación Irán-Venezuela

Explicó que hemos dicho que una cosa que no es aceptable es misiles iraníes en Venezuela que pueden llegar a Estados unidos. «Eso es inaceptable y vamos a actuar si es necesario para evitarlo, eso no puede ser», dijo.

«Estamos mirando de cerca lo que está pasando con los barcos. Hay barcos, sí, la mayoría son de petróleo que conocemos, si hay otros esfuerzos vamos a tratar de intervenir si es necesario«, sostuvo.

#10Dic Gaby Perozo (@gabyperozo) conversa con Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán.



Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/tas4DQgSXq pic.twitter.com/qr23pS9F67 — VPItv (@VPITV) December 10, 2020

Consulta Popular

El enviado especial expresó su apoyo a este evento y aseguró que representa una gran oportunidad para los venezolanos. «La Consulta Popular representa una oportunidad y por eso apoyamos los esfuerzos«, mantuvo.

«Puede ser como la voz del pueblo, evidentemente los comicios del domingo, el fraude que hemos visto, no representa una oportunidad para el pueblo de venezuela».

Abrams aseveró que con el resultado de esta manifestación, más presión sobre Venezuela sería útil. «Ahora tienen la posibilidad de añadir más acciones«.

