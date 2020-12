Ariana Grande confirma el estreno de este esperado documental

El 2020 está terminando por todo lo alto en la industria musical, y una de las encargadas de hacer esto realidad es Ariana Grande. La cantante ha publicado a sus más de 79 millones de seguidores en Twitter, una noticia que nos ha dejado sin aliento.

Se trata del estreno del documental de su ‘Sweetener World Tour’, es decir, la gira del álbum que Ariana Grande publicó hace unos meses justo antes del lanzamiento de ‘Positions’. Este documental se estrenará en Netflix el próximo 21 de diciembre de 2020, demostrando una vez más que el directo ha sido y será siempre uno de sus puntos fuertes.

dec 21st, a year after closing, the sweetener world tour is coming home to u

dec 21st, a year after closing, the sweetener world tour is coming home to u

‘Sweetener’ se publicó en 2018 pero, a pesar de todo, aún sigue estando presente en nuestras vidas. Entre otras cuestiones, porque contó con las espectaculares colaboraciones como para que no la de Nicki Minaj, Missy Eliot o Pharrell Williams. Estos artistas marcaron la diferencia al querer acompañar a Ariana en este nuevo proyecto.

La intérprete de ‘Rain On Me’ ha publicado un tweet anunciando este documental, mencionando a la cuenta oficial de Netflix. Esto es algo que sus millones de seguidores no han pasado por alto y han querido comentar. «Te quiero. He estado esperando esto» o «Estoy muy emocionado por el documental porque nunca he estado en ‘Sweetener’ y finalmente podré experimentarlo. muchas gracias. te quiero mucho» han sido algunas muestras de apoyo que ha recibido la cantante a través de las redes sociales.

Todavía tendremos que seguir esperando hasta el estreno de este esperado documental, pero estamos convencidos de que muy poca gente se lo va a perder. De momento podemos seguir disfrutando de sus canciones, como por ejemplo ‘Rain On Me’. Se trata de una performance que comparte con la mismísima Lady Gaga y que acumula más de 250 millones de reproducciones en YouTube.