Cómo lograr uñas largas y fuertes con ingredientes de cocina

Tener uñas largas y fuertes es una moda que nunca acaba. ¿Pero cómo lo logramos? Para muchas personas no es fácil lograrlo; sin embargo, existen remedios caseros y naturales que permiten obtener esos resultados en cuestión de días y sin gastar mucho dinero.

Logra uñas largas y fuertes con ingredientes de cocina.

Lo primero que debes hacer es asegurarte de comer sanamente, de esta manera comenzarás a obtener los nutrientes necesarios para tener uñas hermosas. Una dieta rica en hierro ayudará mucho al crecimiento de las mismas.

El primer truco conlleva utilizar ajo y no, no te preocupes, que no lo comerás. Simplemente tienes que tomar un diente de ajo, partirlo por la mitad y frotarlo en tus uñas, una o dos veces por semana durante 10 minutos.

Incluso, se venden algunos esmaltes en el mercado, que contienen ajo y puedes probarlos, aunque lo natural siempre es mejor. Además, todos tenemos algún dientito en la heladera para cocinar; esta vez, será tu aliado para mejorar el aspecto de las uñas.

El ajo ayuda eficazmente al crecimiento de las uñas.

El segundo truco involucra al jugo de naranja; esta fruta contiene vitamina C, la cual también ayuda al crecimiento de las uñas. Sumerge tus dedos en el jugo durante 10 minutos. Es importante que utilices jugo recién exprimido ya que luego de unos 15 minutos comienza a perder sus propiedades.

Por último, haremos una mezcla entre el ajo, el jugo de naranja y aceite de oliva. Es una forma de acelerar aún más el crecimiento. Aplica la mezcla en tus uñas y deja reposar durante 10 minutos, hazlo de forma diaria.

mui

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp