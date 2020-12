Descubre cómo erradicar el Mal olor en los pies con ingredientes naturales

El mal olor de los pies está causado, no precisamente al sudor, sino más bien a la humedad acumulada en tus zapatos o medias que imposibilitan la erradicación de la descomposición bacteriana acumulada en estas prendas de vestir.

Té negro

Su nombre científico es ‘Podobromhidrosis’ y en las mujeres trae consecuencias psico-sociales más pesadas que en el hombre ¡Aunque ambos pueden sufrir por igual! El sudor por sí solo no tiene olor, por ende, el exceso de sudor generado por tus glándulas sudoríparas no tiene la culpa per sé.

Aprende a controlar el olor de tus pies con estas soluciones eficaces representadas en remedios caseros ¡Fáciles de hacer y aplicar!

Bicarbonato de sodio: Las múltiples aplicaciones del bicarbonato de sodio también abarcan la desaparición de olores aplicados de esta forma: espolvoreado en el calzado como si fuese talco, o remojar tus pies con agua tibia y 3 cucharadas de este polvillo blanco en un recipiente durante 40 minutos.

Bicarbonato de sodio

Jengibre: Esta poderosa raíz con sabor picante tiene efectos beneficiosos para tus pies y que sirven para erradicar paulatinamente el mal olor de ellos. Para ello, mezcla medio litro de agua y suficiente ralladura para llevar a decocción por 15 minutos.

Cuela el líquido resultante y con el mismo masajea tus pies de manera suave antes de ir a dormir ¡Hazlo siempre!

Té negro: caracterizado por un intenso sabor, sus propiedades son usadas en pro del organismo en forma de infusión, pero aplicado como remedio para el mal olor de los pies brinda buenos resultados.

Calienta agua y añade 4 bolsas de té negro, luego lleva a un recipiente amplio donde quepan tus pies, deja que repose y entibie el agua antes de introducir tus pies por un lapso de 30 minutos.

