Este es el loro que se volvió viral en TikTok por esta razón

En el cine, cuando vemos una película de piratas, es común ver que aparece un loro sobre el hombro del capitán. Básicamente, es su mayor compañero.

Además, en redes sociales también se han visto muchos videos, donde un loro hace de las suyas y se vuelven virales gracias a su capacidad para imitar voces y sonidos.

Sin embargo, en esta ocasión, un loro es de los más vistos en TikTok, gracias a un video donde reveló un gran secreto que tenía guardado.

En las imágenes se puede ver cómo el loro aparece encima de su jaula, mientras repite en voz baja una particular frase.

«Wanna know a secret? I’m not a parrot, I’m a spy’, que se traduce en: ‘¿Quieres saber un secreto? No soy un loro, soy un espía’”.

Las palabras del amiguito causaron sensación en la red social, que ya convirtió el video en tendencia, y acumula más de 9 millones de visualizaciones. Aunque este video fue originalmente publicado en el mes de noviembre, es ahora cuando se popularizó.

Muchos usuarios han compartido las imágenes, y han generado gran cantidad de comentarios al respecto, pues adoran la actitud del animal.

Lo acusan de montaje

Pero no todo es positivo, pues así como hay buenos comentarios, otro grupo de usuarios se ha encargado de decir que el video es un montaje.

A través de sus comentarios, afirman que el loro no está diciendo esto, y que solo utilizaron un sonido sobre el video para aparentar.

A pesar de esto, el dueño de la cuenta que publicó el video por primera vez, aún no ha respondido ante las acusaciones. Lo cierto es que debe estar muy alerta, pues no solo tiene una mascota, sino también un espía.

La Sopa

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp