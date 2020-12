Fundación Gates dona 250 millones de dólares para combatir la pandemia. – Circuito Global

A diferencia de otros años, y tendencias pasadas de belleza, las cejas se han convertido en la clave para lucir mucho más joven y además hermosa, pues son la clave para enmarcar la mirada de cualquier mujer. Sin embargo, una buena forma de sacarle partido a tu ceja es conociendo el marco de tu cara, para hacer un bonito contraste, además de lucir tus facciones más final y delgadas.

Ya no solo se trata de usar la pinza y eliminar lo que consideras que ya no funciona. Las cejas deben de mantener cierta forma que no solo sea atemporal a las tendencias, sino que también le brinden una mayor estructura al rostro, pues de acuerdo a las proporciones, las cejas se pueden adaptar a la forma del rostro, convirtiéndote en la mujer más hermosa con las cejas perfectas.

Además de ser una oportunidad de lucir mucho más joven, pues como lo podemos ver en varias estrellas de los noventas como Jennifer Aniston, Angelina Jolie e inclusive varias modelos de la época, las cejas pueden hacer una gran diferencia cuando hablamos del rostro, por lo que pueden ser desde nuestras mejores amigas hasta las peores enemigas.

CORAZÓN

El rostro en forma de corazón es aquel que tiene un contorno muy parecido a la figura, es decir, la frente es la parte más ancha de la cara, mientras que la barbilla es la parte más estrecha y con una terminación puntiaguda. Por lo que la mejor forma de estilizar las cejas es con un arco suave que equilibre las facciones de la cara, además de llevar las cejas pobladas y totalmente

gruesas.

CUADRADA

A diferencia de otras formas de cara, la cara cuadrada tiene proporciones bastante similares. Esto quiere decir que la barbilla es menos definida, mientras que la mandíbula está mayormente marcada y con fuertes ángulos. Para esto, las cejas necesitan de un arco alto y curvo, para suavizar las facciones de la cara, haciendo una especie de compensación, pues el marco del rostro tiene líneas y ángulos muy marcados.

ALARGADA

Si hablamos de una cara alargada, la longitud de la ceja es la clave para el éxito. De acuerdo con St. Jean “una ceja más recta con bordes suaves ayudará a ensanchar la forma del rostro. Así que evita los arcos altos, pues hará que tu cara parezca más delgado, cuando en realidad se busca darle dimensión con una ceja esponjosa y de larga longitud, para proporcionar las facciones.

REDONDAS

Las caras redondas destacan por las curvas hacia fuera y con un mentón poco marcado, además de que los pómulos suelen ser la parte más ancha del rostro. Por lo que la forma de la ceja más favorecedora para este tipo de rostro es un una ceja con un arco en ángulo afilado para darle estructura al rostro redondo. Cuidado el grosor de la ceja, pues debe ser proporcional al rostro.

OVALADA

A pesar de que los rostros de forma ovalada son los más favorecedores para cualquier corte de cabello, las cejas también son indispensables para lucir completamente hermosa, joven y sobre todo, con las facciones proporcionadas. Por lo que los expertos recomiendan que la ceja tenga la forma natural de la ceja, pues no se necesita hacer ningún tipo de modificación.

Pues en este tipo de rostro, la simetría es casi perfecta, y al igual que el corte de cabello, todo es favorecedor, pues se cuenta con pómulos más anchos, largos y delgados, y con una mandíbula marcada. Así que no hay forma de fallar al momento de definir la ceja, ni mucho menos se necesita de un experto para saber cuál es la forma natural de tu ceja.