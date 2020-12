la trepidante canción de Eric Corro dedicada a los migrantes

Caracas. A quienes quieren llegar a tener otra vez a la vista el Ávila, recorrer la Gran Sabana y tumbarse en la más extensa y radiante costa caribeña. A quienes sueñan con el regreso para abrazar a los suyos. A la Venezuela dispersa por el mundo escribió Eric Corro una canción de orgullo, de nostalgia y de esperanza: De Venezuela soy.

Tengo un anhelo eterno que no se cansa,

siempre llevo presente no perder la esperanza,

le pido a Dios que me de vida para verte libre,

sé que los sueños de mi tierra no se rinden…

El cantante nacido en San Tomé pero criado en El Tigre, Anzoátegui, afirma que el combustible de todo esto fue su madre; también los más de 5 millones de compatriotas que han huido de la crisis humanitaria que amenazaba su subsistencia. “Estamos aquí, pero nunca estamos completos”, confiesa Corro desde Miami, adonde llegó hace cinco años después de brillar en Venezuela gracias a su talento vocal en La Otra Banda (2008).

Extraño el abrazo que me dio mi madre,

fue el combustible necesario pa’ seguir adelante,

extraño el abrazo y la bendición de mi padre,

es lo más invaluable es el sueño palpable.

Por graves que sean las dificultades de empezar de cero en otro país, el músico de 37 años invita a los venezolanos migrantes a seguir dando pruebas de su tenacidad, de ese espíritu de lucha que, afirma, también a él lo ha ayudado a mantenerse de pie en Estados Unidos.

“A mí me ha tocado sobrevivir aquí (…) Me vine con una propuesta de trabajo formal, pero al año todo se cayó, no fue lo que esperaba y prácticamente me quedé en la calle; y me toco empezar de nuevo (…) y hoy me considero una persona exitosa”, apunta.

De que algún día volveremos de nuevo,

con la sonrisa intacta y el corazón con más fuego,

recorreré tus mares, tus calles y el cielo me acompañarán y lo mejor que yo anhelo

Cuenta que De Venezuela soy la escribió con el corazón. Logró aliarse con puro cuarto bate de la música para lanzar al mercado la canción y el video clip: el arpista y compositor tachirense Leonard Jacome, creador del arpa eléctrica llanera y autor de los delicados tonos que enriquecen de punta a punta el colorido de la música; el productor venezolano Jhon Paul “El Increíble”, ganador de varios gramófonos en el Latin Grammy y quien pone el toque internacional al tema; y el ingeniero de sonido estadounidense Mike Fuller, uno de los mejores en su área.

Alzar tu bandera, que cosa más buena,

que felicidad que se sentirá cruzar tu frontera

Alzar tu bandera, que cosa más buena,

que felicidad que se sentirá cruzar tu frontera

Aún más: Marcos García (MG Selecta) – productor venezolano afincado en Perú – estuvo a cargo de la producción de esta trepidante y contagiosa canción, a la que Rodner Padilla, bajista, compositor y arreglista paraguanero de agrupaciones como C4Trío, dueño de otros gramófonos en el Latin Grammy, también ayudó a gestar.

Yo soy de allá tierra caliente con rumba y tambor,

donde le ponen alma y corazón que se trabaja y se le echa pichón,

y aunque tal vez todo lo que extraño quizás ya no esté,

yo llevo tu nombre tatuado en mi piel,

tu recuerdo es lo que me mantiene de pie

Eric Corro tiene solo palabras de agradecimiento a todos ellos. Dice que todavía no se ha curado de toda nostalgia, pero duda de su regreso a Venezuela, pues indica que en el último año ha comenzado a construir oportunidades para seguir creciendo en Miami.

Sin embargo, el autor del tema De Venezuela soy se compromete a brindar la ayuda necesaria para reconstruir nuestro país.

Yo soy de allá…

De Venezuela,

Llevo tu luz y tu aroma en mi piel…

Escuchemos bien, que vale la pena.

Mardú MarrónVista_2

