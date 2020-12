La viral sorpresa de Chayanne en medio de un juego de golf. – Circuito Global

Christian Chávez se encuentra en medio de una gran controversia, luego de ser acusado por un exescort de contagiarlo con VIH.

De acuerdo al hombre, conocido como Josh, hace algunos años ofrecía sus servicios sexuales a cambio de dinero. Fue contactado en varias ocasiones por Christian, y además, le pidió tener relaciones sin preservativos.

«Mi intención con este trabajo era ganar dinero extra, y aceptaba encuentros con él porque no era cualquier persona y era seguro”, comentó a la publicación el hombre de 35 años.

Sin embargo, tiempo después de dejar la prostitución, Josh descubrió que tenía VIH y al repasar su historial, recordó que solo con Christian no había usado condón.

«Me convenció de quitarme el condón. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”, recordó para la revista mexicana TV Notas.

Luego de estas acusaciones, el cantante respondió a través de su cuenta de Instagram, publicando las siguientes palabras:

«Uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chismes. Qué piensen lo que les dé su chingad* gana y ya”, señaló Christian.

Chávez, además, compartió algunos clips de cómo despertó esta mañana, y que hoy tuvo que practicarse la prueba de COVID-19, la cual es un requisito para continuar con sus labores dentro de la producción en la que participa.

La misma TV Notas contactó a Maico Kemper, expareja del cantante, y este confirmó todo lo declarado por “Josh”.

«Christian no me contagió. Yo tengo VIH desde antes de conocerlo. Tomo antirretrovirales y soy indetectable (intrasmitible), gracias a Dios estoy bien controlado. Para seguir así, las relaciones sexuales con Christian siempre fueron seguras, por lo que no llegué a contagiarme cuando él tuvo hepatitis C”.