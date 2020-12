Libro: EL ARTE DE SER UN DESASTRE

Sinopsis

Es posible que hayas oído hablar de un libro (sí, un libro entero) dedicado al tema de la limpieza, uno que habla sobre lo mágico y liberador que es ponerte a ordenar y deshacerte de TODAS TUS COSAS. Pues bien, ha llegado la hora de luchar contra esa ridiculez y responder comprando todavía más cosas para poder ir dejándolas tiradas por ahí, donde te dé la gana. Porque, ¿sabéis qué, ordenaditos? La ciencia demuestra que las personas desordenadas somos más creativas.

Así que si ya hace tiempo que no ves el suelo de tu cuarto y todavía guardas aquella camiseta que tus abuelos te trajeron de Benidorm, no te preocupes, no pasa nada malo contigo, y Jennifer McCartney está aquí para demostrarlo. Puede que ser un desastre no siempre sea fácil (de hecho, es un arte), pero gracias a sus consejos te aseguramos que podrás desordenar a conciencia y conseguir resultados alucinantes.

Respira, haz desaparecer tu lista de tareas y súmate a la causa del caos, la acumulación y la anarquía. Es hora de recuperar tu vida.

Autor: Jennifer McCartney

Genero: Autoayuda

Páginas: 144

Sinopsis Librería

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp