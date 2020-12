Rafael Narváez: El Estado Pulverizó y aniquiló los DDHH en Venezuela

El exparlamentario abog defensor DDHH y coordinador de la defensa por los derechos civiles Rafael Narvaez, denunció al Estado de haber pulverizado y aniquilado los derechos humanos en nuestro país, las víctimas de violación de los DDHH no tienen garantías de protección, no han tenido el derecho a la defensa y menos la reparación de los daños atravez de la justicia.

Poderes públicos arrodillados y politizados que perdieron su autónoma e independencia dejando en el mayor grado de indefensión a víctimas y colocarse como los mejores aliados de los victimarios que ejecutan sus acciones con total impunidad.

El coordinador por los derechos civiles aseguró que el Estado sigue despreciando y descalificando todos los pronunciamientos tanto del sistema inter americano como de los altos comisionados para los derechos humanos de la ONU, en nuestro país la Vida no vale nada, el derecho a la libertad está en manos de los cuerpos seguridad del estado que siguen ejecutando detenciones arbitrarias, desaparición forzadas de personas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, ejecuciones extra judiciales, violencia sexual delitos catalogados por la misión independiente de determinación de los hechos para los derechos humanos de la ONU como crímenes de lesa humanidad.

Si hablamos del acceso a la justicia, el derecho a la defensa y presunción de inocencia establecidos en el Art 49 CRBV como el debido proceso, podemos concluir que las víctimas han sido todos los presos políticos recluidos en los centros de Torturas como Ramo Verde, DGCIM, SEBIN denunció el abogado defensor DDHH.



El Estado mantiene como política pública la violación sistemática de los DDHH contra un pueblo indefenso, la hambruna, la crisis sanitaria, el Covid19 que sigue creciendo dejando en el camino muchos fallecidos, el colapso de los servicios básicos que sigue generando el desplazamiento forzado de 5 millones de hermanos a otros países, la vulneración de la libertad de expresión, el libre ejercicio del periodismo y las amenazas recientemente a los electores del si no votas no comes y la oposición para la Cárcel es una demostración clara que estamos en presencia de un Estado sin alma que desprecia y aborrece a los derechos humanos y garantías constitucionales.



Para finalizar el ex parlamentario, expresó que la única esperanza que les queda a las víctimas de violación de los derechos humanos está en la Corte Penal internacional.

Nota de Prensa

