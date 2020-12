Esta linda gatita responde al nombre de ‘Torazon’.

Se extravió por el barrio Manrique, en el sector de San Pablo, en Medellín.

Si la reconoce comuníquese al número 310 3529914.

The post ‘Torazon’, se perdió por el barrio Manrique, en Medellín ¿sabe donde está? first appeared on Minuto30.com.

