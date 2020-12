😬Robinho es sentenciado a 9 años de cárcel -👆LeBron James, el Atleta del Año -🤝Pumas y León empatan en la ida de la final

Lo que pas贸 ayer 馃毃 1. Robinho fue encontrado culpable de violaci贸n y le dieron 9 a帽os de c谩rcel La Corte de Apelaci贸n de Mil谩n confirm贸 la condena a nueve a帽os de prisi贸n al futbolista brasile帽o Robson de Souza 鈥淩obinho鈥濔煔斅爌or participar en una violaci贸n en grupo a una joven en una discoteca Dato:聽Robinho jugaba en el Milan cuando junto con su amigo Ricardo Falco violaron a una chica albanesa de 23 a帽os馃槨 馃檶 2. LeBron James fue elegido el Atleta del A帽o La estrella de Los Angeles Lakers y de la NBA LeBron James fue elegido como el Atleta del A帽o 2020 por la revista Time馃憦 Dato:聽James, de 35 a帽os, ha sido una de las principales voces del deporte al hablar contra la injusticia racial y la brutalidad policial 鉁 馃聽3. Los sorprendentes Pumas dan un gran partido, pero Le贸n salva el empate 1-1 Los Pumas dieron un gran partido, jugaron a n gran nivel y dominaron a Le贸n, sin embargo un peque帽o error les cost贸 y el partido qued贸 1-1鈿 Dato:聽Justo cuando Le贸n jugaba peor y pasaba sus peores momentos lleg贸 el empate de los del baj铆o tras un parpadeo de la defensa de los universitarios que hab铆a sido perfecta馃槵 馃聽4. Un derbi poco com煤n: Por primera vez en la 鈥淓ra Simeone鈥 el Atl茅tico es favorito ante el Real Madrid El 鈥淐holo鈥 Diego Pablo Simeone afronta una edici贸n m谩s del derbi madrile帽o, esta vez es la primera en que el Atl茅tico llega l铆der y como victimario del Real Madrid en su propia casa馃槑, donde cay贸 la 煤ltima vez el 1 de febrero de este a帽o 1-0 Dato:聽La leyenda uruguaya Diego Forl谩n no se guard贸 nada al hablar sobre el gran trabajo que est谩 haciendo el mexicano H茅ctor Herrera en el Atl茅tico de Madrid馃槷 馃檮聽5. 鈥淣o debe irse鈥: Carlos Hermosillo defiende a Robert Dante Siboldi La directiva del Cruz Azul confirm贸 que despu茅s de la participaci贸n del equipo en la Concachampions analizar谩 al plantel y solo se quedar谩n quienes demuestren un cambio de actitud馃 Dato:聽Directiva de Cruz Azul tomar谩 medidas 鈥渞adicales鈥 despu茅s de la dolorosa derrota ante Pumas馃槧 馃か聽6. Boxeador brit谩nico invicto se burla de Andy Ruiz con una imagen en Instagram Joe Joyce, un boxeador de peso pesado que mantiene un r茅cord invicto de 12 triunfos y 11 por nocaut, public贸 una imagen pol茅mica en redes sociales, con la que le tir贸 un gancho al h铆gado a Andy Ruiz馃樁 Dato:聽Hasta el momento el mexicoamericano no ha contestado a la provocaci贸n de Joyce, pero no es la primera vez que recibe una burla en el medio馃槓 馃樀聽7. Necaxa rechaza a 鈥楥hofis鈥 Lopez y 鈥楪allito鈥 V谩zquez como forma de pago Chivas ofreci贸 al Necaxa a los jugadores Eduardo L贸pez y Jos茅 Juan V谩zquez como forma de pago para saldar la deuda que tiene por el fichaje de Cristian Calder贸n, Alexis Pe帽a y Jes煤s Angulo, pero el equipo hidroc谩lido los rechaz贸馃槻 Dato:聽Los Rayos no tienen inter茅s en dichos futbolistas, pero s铆 en Jos茅 Madue帽a馃, quien ya fue dirigido por Jos茅 Guadalupe Cruz.