Bebida quema grasa

El Dr. Oz es un reconocido médico que ha dado todo tipo de consejos a través de su programa televisado por millones de personas en los Estados Unidos.

Dr. Oz.

Una de las cosas que más ha llamado la atención durante todos los años que tiene su programa, y durante todas las recomendaciones médicas que ha dado, es una receta que ayuda a perder un mínimo 4 kilos en 15 días y un máximo de 15 kilos en 15 días.

Y resulta ser que esta receta que ha dado el Dr. Ozno no es costosa, no es complicada y tampoco tiene un proceso de elaboración complejo, es una de las cosas más sencillas que podrás hacer y los resultados, comprobados por él y por miles de personas que han seguido al pie de la letra esta receta, serán maravillosos deshaciéndote de los kilos que siempre has querido perder.

¿Qué necesitas?

1 litro de agua

5 sobres de té verde

20 hojas de menta fresca

1 naranja

¿Cómo lo haces y cómo lo tomas?

Divina, sencilla y gratificante, así te resultará esta bebida.

Pon hervir el agua hasta que rompan ebullición en ese momento agrega las bolsas de té, apaga el fuego y deja enfriar.

Cuando esté tibia la preparación, agrega la naranja cortada en finas rodajas y las hojas de menta. Dejarás que esta preparación repose durante 12 horas para que todos los ingredientes liberen todas sus propiedades.

La forma de ingerir esta bebida que acabara con la grasa y te hará perder kilos será tomar 1 vaso a diario en cualquier momento del día pero preferiblemente en la mañana y en ayunas.

Recuerda que esto no funciona por sí solo, debes tener una alimentación balanceada, evitar ingerir las grasas que estas depurando con esta bebida, y si está a tu alcance, hacer rutinas de ejercicios caseras que no conllevan mucha dificultad pero que te ayudarán a potenciar los resultados de esta sencilla bebida.

