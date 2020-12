Brandon Bernard, el preso por el que Kim Kardashian pidió piedad, ha sido ejecutado #españa

En Estados Unidos, las condenas son muy diferentes al resto del mundo. Las penas de muerte son una de sus herramientas más conocidas a nivel internacional. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con ellas, incluso Kim Kardashian junto con otras 500.000 personas quisieron salvar del corredor a Brandon Bernard.

Este preso fue condenado a la pena capital por su papel en un doble asesinato en Texas, en 1999 cuando solo tenía 18 años. Ahora, a sus 40 años este preso afroamericano ha sido ejecutado en la prisión de Terre Haute, Indiana. Aunque la hora impuesta para llevar acabo la ejecución era las 6.00 p.m lo cierto es que hasta las 9.27 p.m no se notificó la muerte del preso.

Ante este hecho, miles de personas a través de firmas pidieron el instado al presidente del Gobierno Donald Trump, para que conmutara la sentencia por cadena perpetua del preso afroamericano. Entre esas peticiones se encontraba la de Kim Kardashian, la magnate de la moda, ya que quería apoyar esta causa: “Si bien Brandon participó en este crimen, su papel fue menor en comparación con el de los otros adolescentes involucrados, dos de los cuales están en casa ahora”, opinaba.

I could go on and on about what an amazing person Brandon was. I do know he left this earth feeling supported and loved and at peace. 🕊

This just has to change: our system is so fucked up

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 11, 2020