Britney Spears y Backstreet Boys se unen con el tema «Matches».

Britney Spears y el grupo Backstreet Boys han cumplido el sueño de muchos de sus fans que pedían a gritos una colaboración, y este viernes han lanzado la canción «Matches», publicada dentro del álbum reeditado de «Glory» de la artista, que acaba de salir en todas las plataformas.

«Estoy tan emocionada de sacar esta canción junto a mis amigos. Deseando de escuchar lo que piensas de ella», señalaba la cantante a través de su cuenta oficial de Instagram.

Mientras, los Backstreet Boys, una de las bandas más conocidas de finales de los 90 y que, tras una larga separación, publicaron un nuevo álbum en 2019, hablan de un día esperado y sin precedentes.

«Qué día tan GLORIOSO es… nos han preguntado por la posibilidad de una colaboración como esta durante los últimos 20 años y hoy es el día!! #BritneyXBackstreet finalmente está aquí!», escribían en esta misma red social.

What a GLORIOUS day it is… we’ve been asked about the possibility of a collab like this for the past 20 years and today is the day!! #BritneyXBackstreet is finally here! #Matches is out now on @britneyspears’ Glory Deluxe https://t.co/Yhh6X3aH0P pic.twitter.com/bsE6CFGSCS

— Backstreet Boys (@backstreetboys) December 11, 2020