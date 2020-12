Chris Evans prestará su voz para darle vida a este icónico personaje

Chris Evans, quien dio vida a Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), será la voz del Buzz Lightyear en un nuevo film de Disney-Pixar.

La información fue revelada este jueves 10 de diciembre por Pete Docter, director creativo de Pixar.

Evans utilizó su cuenta de Twitter para compartir su entusiasmo por la nueva película poco después del anuncio. “Ni siquiera tengo las palabras”, escribió.

I don’t even have the words. https://t.co/GHC8X6Yp7n — Chris Evans (@ChrisEvans) December 11, 2020

Además agregó: “Y para ser claros, este no es Buzz Lightyear el juguete. Esta es la historia del origen del Buzz Lightyear humano en el que se basa el juguete”, señaló.

De acuerdo a la publicación Variety, la precuela llegará a los cines el 17 de junio de 2022 como “la historia definitiva” del popular astronauta al que Tim Allen ha prestado su voz desde 1995 a 2019.

El superhéroe espacial Buzz Lightyear es uno de los personajes principales de al exitosa franquicia Toy Story. Ha sido también una de las figuras más mecadeables para Disney desde su debut.

También ha aparecido en los films Buzz Lightyear of Star Command: The Adventure Begins y en la seriea animada de TV Buzz Lightyear of Star Command.