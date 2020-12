Conozca los daños que hacen los fuegos artificiales a los animales

El médico veterinario, Otto Alvarado, elaboró una serie de consejos a seguir por todas aquellas personas que tengan mascota, durante la época navideña, en vista de las explosiones de los fuegos artificiales y lo que ocasionan en la vida de los animales.

«Se angustian porque no entienden lo que está sucediendo y escuchan 8 veces más que nosotros y los gatos 8 veces más que el perro. El sonido tiene que ser muy fuerte y doloroso», dijo.

¿Qué hacer?

El especialista recomienda no sedar a los perros y menos brindarles placebos que son para el tratamiento de aves, porque su aplicación no será la misma.

«El Bóxer es sensible a los tranquilizantes; si se le da 1cc se muere, por eso lo correcto es medicarlo con un veterinario. No lo pueden dejar amarrado y debe estar en lugar cálido. Mi recomendación clínica es mejor que no se haga», expresó durante una entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio.

Darle té de valeriana, lechuga o tilo fuerte (cachorros y animales de la tercera edad).

Evitar medicarlos sin la supervisión médica.

Enseñarles mediante ruidos cotidianos a que el animal dependa del dueño y no esperar hasta diciembre para que escuche las explosiones.

Seleccionen una habitación alejada en donde puedan dejarlo. Colocar una toalla en la parte de abajo de la puerta para evitar que entren las ondas sonoras.

Colocarles música clásica durante toda la noche.

