Disney anuncia ‘Rogue Squadron’ una película original de ‘Star Wars’ dirigida por Patty Jenkins

Disney reveló uno de sus proyectos más ambiciosos a la fecha y que ha estado en la mente de los fanáticos desde la trilogía original. La casa de Mickey confirmó Rogue Squadron una película original dirigida por Patty Jenkins, responsable de Wonder Woman.

El anuncio se dio durante el Disney Investor Day, donde se revelaron otros proyectos de la franquicia como el spinoff de The Mandalorian basado en Ahsoka Tano, la serie Star Wars: Rangers of the New Republic y el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader en la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney Plus.

Por ahora los detalles sobre Rogue Squadron son escasos. Bob Iger reveló que están encantados de tener a Patty Jenkins como directora del proyecto. El directivo de Disney compartió un pequeño video en el que la cineasta explica su cercanía con las historias sobre pilotos.

Patty Jenkins explica que desde niña sintió una fascinación por la velocidad ya que su padre fue piloto de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Vietnam. La cineasta explica que una vez que su padre murió, sintió la necesidad de transmitir toda esa emoción en la mejor película de pilotos de todos los tiempos.

‘Rogue Squadron’ será la primera película de Star Wars dirigida por una mujer

Patty Jenkins y Gal Gadot en el set de ‘Wonder Woman’

Jenkins afirma que buscó durante mucho tiempo la historia perfecta y que la encontró ahora. Rogue Squadron fusiona sus dos pasiones: Star Wars y pilotos de caza.

Rogue Squadron no solo representa el regreso de Disney a las películas de Star Wars, sino que coloca a Patty Jenkins como la primera mujer en dirigir una película de este universo.

Tras la decepción de la nueva trilogía de Star Wars, Disney tiene una nueva oportunidad de recuperar a los fanáticos. Hasta ahora los proyectos anunciados suenan más que interesantes en el plan de Disney Plus, sin embargo, una película es diferente.

En este frente, Disney tiene a Patty Jenkins y Taika Waititi, dos nombres que seguramente darán el impulso que necesita la franquicia en los próximos años.

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp