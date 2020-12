El Senado aprobó cambios en la movilidad jubilatoria #argentina

El Senado de la Nación aprobó el jueves y giró a Diputados el proyecto que modifica la ley de movilidad jubilatoria. El mismo establece cuatro aumentos anuales para el sector pasivo, uno de cada tres meses, con un índice basado en la suba de la recaudación de la Anses y los ajustes salariales.

El proyecto obtuvo 41 votos a favor y 26 en contra, gracias al apoyo del Frente de Todos y de sus aliados, en tanto que Juntos por el Cambio rechazó la medida tras un debate que duró más de cuatro horas.

La iniciativa prevé que en la actualización de las remuneraciones del sector pasivo se aplique un índice combinado entre un 50 por ciento a la evolución de los salarios, medidos por el índice RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) en función de los trabajadores formales registrados por el Ministerio de Trabajo, y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de ANSES.

El senador por La Pampa, Daniel Lovera (FdT), fue miembro informante del proyecto, destacó que «la región está atravesando problemas acuciantes. Niveles de crecimiento desigual, pobreza estructural, marginalidad, exclusión, derechos de las minorías que no son atendidos y que estas situaciones tiene mucho que ver con el tema en debate.

«Porque estamos siendo absolutamente responsables. Le estamos dando respuesta a una necesidad concreta de nuestros jubilados y jubiladas, aportándole sostenibilidad al sistema» afirmó y agregó, «los cambios de la fórmula de cálculo del haber son indispensables para reparar los daños que ocasionó el gobierno de Cambiemos y es lo que hemos debatido y consensuado «.

Lovera destacó que «pasaron por la comisión 24 expositores, muchos especialistas y expertos internacionales y nacionales, senadores de todos los bloques para la conformación de la nueva fórmula y se tomó la decisión que sea sustancialmente la misma que la sancionada en el año 2008».

Asimismo, explicó que los especialistas convocados a la Comisión concluyeron que esa fórmula debería ser el «norte a seguir» y finalizó resaltando la prioridad de la seguridad social para el gobierno nacional y el completo acompañamiento de su bloque para con el proyecto».

En los discursos de cierre, el senador por Salta, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) cuestionó la iniciativa por «ser muy volátil y que no va a mejorar el salario de los jubilados». Dijo que «con una inflación alta, la recaudación impositiva va a ir a la baja. Va a minar la capacidad adquisitiva del salario de los jubilados». Luego, señaló que «detrás del proyecto y no lo quieren decir, están tratando de resolver un problema fiscal». Cuestionó que «el 100 por ciento no puede vivir del Estado. Y ese es el modelo que el gobierno tiene, tratará de manipular las elecciones el año próximo, al Congreso lo querrán controlar mediante las sesiones virtuales y también a la Justicia quitándole su estabilidad».

A su vez, cuestionó al bloque oficialista por criticar la anterior fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. «Esa fórmula que hoy critican se impuso porque ustedes tenían la mayoría y la terminaron imponiendo», dijo y opinó que el nuevo sistema «tendrá nuevos juicios ya que el gobierno quiere ahorrar para decirle al Fondo Monetario `somos ahorristas y humanos’ «.

El senador por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) aprovechó su presentación para realizar su balance del año de gobierno. «El ajuste pasó por los jubilados», sentenció y expresó que la preocupación de su bancada «es que el único porvenir es el ajuste».

El titular de la bancada mayoritaria, el senador por Formosa, José Luis Mayans (FdT) recordó que «la sesión se realiza el día universal de los derechos humanos, que los peronistas llevamos como bandera y a su vez cumplimos un año de gobierno».

Finalmente acusó al gobierno de Macri de «haber quebrado el sistema previsional». Cuestionó al oficialismo por cuestionar la actual fórmula. «No vieron que dejaron quebrado al sistema», concluyó.

Fuente: infocielo