Ex Miss colombiana Daniella Álvarez estrenó prótesis y vuelve a caminar

La exmiss Colombia Daniella Álvarez apareció en la portada de una revista luciendo una prótesis en su pierna izquierda, que le fue amputada en junio de este año al sufrir una isquemia.

«Por fin tengo mi prótesis. Qué momento más bonito poder compartirla con ustedes. Ha sido un proceso muy duro pero con amor, fe y voluntad todo es posible», escribió en su IG @danielaalvareztv.

«Gracias papá Dios, gracias @ottobockandina por mi #geniumx3 gracias @larevistavea por esta portada y a todo el equipo que hay detrás de cada uno de mis logros celebrando conmigo!», agregó.

En la entrevista, Daniella dijo que sueña con participar en unos Juegos Paralímpicos. Además, reveló que padeció de coronavirus, pero que ya había superado esta enfermedad.

La exreina de belleza ha dado ejemplo de valentía y coraje, convirtiéndose en una figura inspiradora para quienes afrontan situaciones difíciles.

El 6 de diciembre pasado, la modelo contó que su pie derecho no volverá a funcionar.

“Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y él nunca me abandona”, reaccionó en su momento.

800Noticias

