Gobierno advierte fuertes sanciones a las fiestas clandestinas en Antofagasta #chile

Esta mañana la Seremi de Salud, en compañía de la Gobernación Provincial anunciaron el inicio de fiscalizaciones especiales durante las horas de la noche y madrugada en pubs, discoteques y viviendas con el propósito de detectar y sancionar incumplimientos de la normativa Covid y la realización de fiestas clandestinas. Todo ello, con el propósito de evitar conductas de riesgo que propaguen el contagio del Covid19.

Javier Mena Araya, Seremi Salud (S) explicó – en el marco de una actividad de fiscalización y educación en pubs del sector del Balneario – que las fiestas durante las horas de las madrugadas se están convirtiendo en un factor muy negativo de la Pandemia, puesto que las personas en esas instancias no usan mascarillas, no respetan la distancia social y muy probablemente comparten los alimentos y las bebidas.

ALTISIMO RIESGO

Añadió que estas celebraciones son protagonizadas por jóvenes, los que dijo, suelen ser portadores asintomáticos del Covid19. No obstante, son un altísimo riesgo para personas mayores, sus padres o abuelos. “Si no son responsables en los lugares públicos, no veo cómo podrían serlo en su círculo cercano”, subrayó.

La autoridad recalcó que este es un esfuerzo adicional para los equipos de Salud y para los uniformados que apoyarán las fiscalizaciones, gracias al apoyo de la Gobernación Provincial. Por lo mismo, dijo, se buscará aplicar sanciones ejemplificadoras para gente irresponsable que no sólo interrumpe el descanso de la ciudadanía sino que también pone en grave riesgo la salud de toda la población.

GOBERNADOR PROVINCIAL

Por su parte, el Gobernador Provincial, Nalto Espinoza, puntualizó que son muchas las denuncias en torno a las fiestas clandestinas en horas de la madrugada. Aúm así, “haremos todos los esfuerzos para acuidir paulatinamente a cada lugar donde se efectúan habituamente este tipo de eventos”.

Recordó que los infractores no sólo estarán expuestos a las sanciones sanitarias que pueden ir de un décimo a las mil Unidades Tributarias Mensuales, sino que además a detenciones en caso de no encontrarse en sus viviendas en las horas del toque de queda.