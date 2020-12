La FDA autoriza uso de la vacuna de Pfizer #eeuu

Este viernes la Administración de Alimentos y Medicamentos, autorizó la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, para su uso y distribución en los Estados Unidos.

La autorización de esta vacuna se convierte en un hito histórico para el país, en un momento de urgencia sanitaria por el aumento de contagios, fallecidos y hospitalizaciones, que en las últimas semanas han batido los récords, en comparación a los meses de abril o mayo.

En las declaraciones dictadas por el comisionado de la FDA, Dr. Stephen Hahn, remarcó que, para la autorización de la vacuna de Pfizer, los expertos y científicos realizaron una evaluación exhaustiva garantizando que cumplirán con los estándares científicos rigurosos que demanda la agencia de salud.

“El trabajo incansable para desarrollar una nueva vacuna y prevenir esta enfermedad grave y potencialmente mortal en un período de tiempo acelerado después de su aparición, es un verdadero testimonio de la innovación científica y la colaboración público-privada en todo el mundo”, dijo el Comisionado.

La autorización de emergencia respaldada por la FDA, se da un día después de que un Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados, votara a favor para que la agencia, autorice la dosis de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19.

El comité compuesto por prestigiosos científicos, médicos, académicos, expertos en enfermedades infecciosas, realizó esta autorización luego de los ensayos clínicos en 43,548 personas, según el New England Journal of Medicine. Declarando que la vacuna es efectiva, pero con efectos secundarios no graves.

Según explico la FDA la vacuna Pfizer y BioNTech contra el COVID-19, ha cumplido con los criterios legales para la emisión de las dosis en Estados Unidos y puede ser eficaz para prevenir el virus. Los datos de los científicos resuelven que el uso de la vacuna se puede efectuar en millones de personas mayores de 16 años, incluidas las personas sanas.

“Cuando una persona recibe esta vacuna, hace que el sistema inmunológico aprenda a reaccionar defensivamente, produciendo una respuesta inmunitaria contra el SARS-CoV-2”, declaró la FDA.

El director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, Dr. Peter Marks, dijo que la autorización de esta vacuna contra el COVID-19 «promete alterar el curso de esta pandemia» en los Estados Unidos.

“Los esfuerzos para acelerar el desarrollo de vacunas no han sacrificado los estándares científicos ni la integridad de nuestro proceso de evaluación de vacunas. El logro de hoy es, en última instancia, un testimonio del compromiso de nuestros científicos y médicos profesionales, que trabajaron incansablemente para evaluar a fondo los datos y la información de esta vacuna», dijo el Dr. Marks.

El viernes fue un momento de mucha algidez y tensión política para los funcionarios de la FDA, luego que el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, prácticamente le exigiera al Comisionado de la FDA, Dr. Stephen Hahn, que autorizara el uso de la vacuna, sino “renunciara y buscara otro trabajo”.

Estaba previsto que la agencia emitiera este anuncio el sábado o domingo, debido a los rigurosos procesos legales que conlleva la autorización de una vacuna en el país.

El mismo Donald Trump escribió nuevamente en su cuenta de Twitter fuertes críticas a la FDA, calificándolos de “lentos” y exigiéndoles que “autorizarán la maldita vacuna”.

A finales de este mes se espera que la FDA autorice una segunda vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna, con el objetivo de erradicar el virus que ha cobrado la vida de 294,362 hasta la fecha.