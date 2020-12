Publican primera foto de la hija de Nacho y Melany Mille

Tras meses de polémicas y cuestionamientos, el cantautor venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como ‘Nacho’ decidió hacer pública este viernes #11Dic una fotografía de su actual pareja Melany Mille y su hija Mya Michelle, mostrando por primera vez, el rostro de la pequeña.

Nacho colgó la foto en su cuenta de Instagram con un bonito mensaje para la madre de su hija. La emotiva declaración de amor la hizo este 11 de diciembre porque es el día del cumpleaños de Melany.

“Te dije que llegaría el momento en que la publicaría aunque te molestaras. Hoy celebro tu vida al máximo. Te agradezco por haber decidido acompañarme a través de una pantalla durante aquellos meses de tristeza y soledad que me pusieron al borde de un precipicio; fuiste tú quien me dio la mano y no me dejó caer aunque muchos te patearan injustamente por la espalda queriendo tumbarte a ti también”, escribió.

“Gracias por ser fuerte por los dos. Gracias por llegar para llenarme, no para drenarme. Gracias por llegar para sumarme, no para restarme… Gracias por esa hija tan maravillosa, tan hermosa, tan brillante, tan alegre, qué dimensión de regalo decidiste darme. Podría extenderme como para hacer un libro pero terminaré el escrito dándote gracias por acercarme más a Dios y abrirme los ojos ante lo mágico de sus perfectas exigencias y ante la encantadora exactitud de sus acciones. Que Dios te bendiga mucho, Melany Mille. Feliz cumpleaños. No creo que haya mejor presente que puedas recibir este año que Mya”, agregó.

800Noticias

