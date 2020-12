Saime no se hace responsable por pagos de pasaportes que no registró su sistema

El director del Saime, Gustavo Vizcaíno, indicó que aquellos usuarios que solicitaron la prórroga o pasaporte nuevo y el pago no fue registrado en el sistema deben dirigirse al banco donde hizo la cancelación al momento de la solicitud.

“Hablan de unos trámites que fueron solicitados por ustedes y que de la nada se desaparecieron. Eso no es así. No caigas en el engaño… resulta ser que los trámites que hicieron y se desaparecieron como dicen ustedes. No fue que se desaparecieron, la palabra legal es: «fueron reversados», se reversaron esas operaciones porque hubo transacciones fallidas bancarias que fueron detectadas en manipulación de la URL, la transacción se considera fallida y por supuesto el trámite es reversado”, dijo Vizcaíno.

Indicó que cuando la operación es fallida, “las entidades bancarias revesan la operación…el trámite debe ser reversado y usted debe iniciar el reclamo ante la institución bancaria al cual usted le hizo la solicitud financiera. Si usted está en una situación como esa no tiene que venir al Saime, debe acudir al banco a los fines de que les haga el reverso financiero».

El director del Saime informó que en lo que va de jornada de flexibilización han entregado 32 mil 301 entre libretas de pasaporte y las prórrogas. «Ya comenzaron a salir las valijas para el interior del país».

Viajeros con doble nacionalidad

Sobre los venezolanos que tengan doble nacionalidad para viajar debe tener la solicitud del pasaporte y el boleto comprado.

“Es importante que usted puede disfrutar del beneficio de la salida para viajar con la doble nacionalidad, tienes que tener obligatoriamente tu solicitud de pasaporte venezolano porque así lo ordena nuestra legislación. Para viajar tienes que tener el trámite por lo menos iniciado en nuestra plataforma Saime y si tienes la doble nacionalidad te acercas al Saime, a la dirección de migración allí está el general Luis Rodríguez y les dará un permiso virtual para que las autoridades migratorias de Maiquetía y de Valencia puedan virtualizar que usted está autorizado por el Saime para viajar y debe tener el respectivo boleto aéreo”, manifestó.

Cedulación para niños

Dijo que en enero iniciarán una jornada de cedulación para niños de 9 años.

“Ya nos estamos reuniendo con las autoridades del CNE y del Ministerio de Educación. Donde vamos a garantizarle su derecho a la cedulación así que vayan preparando su partida de nacimiento original”, detalló.

800 Noticias

