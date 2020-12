😰Revelan causa de la muerte de Paolo Rossi -👋Empieza la limpia en el Azul, Siboldi está fuera -😠Entrenador que golpeó a niño enfrentará cargos

Lo que pasó ayer 😨 1. Revelan causa de la muerte de Paolo Rossi Los primeros reportes indicaron que su deceso fue por una “enfermedad incurable”; sin embargo, varios medios en Italia publicaron que esa enfermedad es un cáncer que le detectaron un año atrás😢 Dato: “Le dije: ‘vete ya, Paolo, has sufrido demasiado’”: La esposa de Rossi reveló detalles de los últimos minutos de vida😭 👋 2. Robert Dante Siboldi deja de ser el director técnico del Cruz Azul Después de la vergonzosa derrota ante Pumas, donde Cruz Azul fue eliminado de las semifinales después de tener una ventaja de 4-0, el director técnico Robert Dante Siboldi renunció al banquillo celeste👇 Dato: Ahora Hugo Sánchez es uno de los candidatos a tomar el timón de la descarrilada Máquina, sin embargo, hay una lista que incluye otros nombres como Antonio Mohamed y Matías Almeyda🤔 🤬 3. Entrenador que golpeó a niño de 9 años enfrentará cargos El entrenador de fútbol americano infantil, Gerrell Williams enfrenta cargos criminales por haber golpeado de manera indignante a un pequeño de 9 años🚔 Dato: El trato del adulto hacia el niño causó la indignación de LeBron James y miles de personas más😠🤔 4. Le buscan equipo: Giovani dos Santos fue ofrecido a Monterrey El futuro de Giovani dos Santos luce demasiado incierto, la única certeza es que ya no forma parte de los planes del América, pese a tener seis meses más de contrato con la institución😬 Dato: El mexicano no fue convocado por Miguel Herrera para la Concachampions y lo último que se sabe es que Gio ha sido ofrecido a dos equipos de la Liga MX😮 🤗 5. El ‘Bolillo’ Gómez, nuevo entrenador del Independiente Medellín El técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez vuelve al fútbol colombiano como nuevo entrenador del Independiente Medellín tras haber dirigido al equipo en 2013, anunció este viernes el club a través de sus redes sociales😏 Dato: ‘Bolillo’, de 64 años, tiene entre sus reconocimientos haber llevado a la Selección Colombia al Mundial de Francia 1998 y clasificar por primera vez al equipo nacional de Ecuador al Mundial de Corea-Japón 2002👆 😲 6. La víctima contó los detalles de esa noche: la espeluznante violación colectiva por la que Robinho pasará 9 años en prisión En la acusación la joven describió, según indica el diario italiano La Stampa cómo sucedieron los hechos en la discoteca Sio Café de la capital Lombarda cuando fue violada por el futbolista y cinco de sus amigos brasileños la noche de su cumpleaños😟 Dato: Robson da Souza, mejor conocido como Robinho fue condenado a pasar 9 años de prisión al ser encontrado culpable de participar en una violación colectiva a una chica de 23 años😖 🧐 7. Revelan la esperada tercia finalista al premio The Best a Mejor Jugador del 2020 y Lionel Messi contendrá FIFA dio a conocer los nombres de los tres futbolistas que podrían ganar el premio The Best, los finalistas son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a los que se sumó Robert Lewandowski🏠Dato: Parece ser que la FIFA coloca por default en la lista de los mejores jugadores del mundo a sus dos activos más valiosos y sobre todo, más redituables, pues Cristiano Ronaldo y Messi están nominados aunque ninguno de los dos puede ser considerado el mejor futbolista del planeta, sobre todo en el caso del argentino🤷‍♂️