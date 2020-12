Consulta opositora transcurrió entre creyentes en el cambio y sobrevivientes a la crisis

“¿Qué consulta?”. La pregunta se repetía como un diálogo aprendido cuando alguien se aventuraba a increpar a algún ciudadano que caminaba por Caracas sobre su participación en la consulta popular convocada por la oposición venezolana con Juan Guaidó al frente.

En mercados, redomas de zonas populares, bulevares concurridos, las colas del transporte público o los espacios de Caracas tomados por la economía informal muy pocos conocían de la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. “Escuché, pero estoy ocupada”, “no me enteré”, “debo trabajar” o “esas cosas no sirven” eran solo algunas de las excusas que proferían los que decidieron no prestar atención al llamado opositor.

Del otro lado estaban los fieles creyentes del cambio, esos que tomaron la batuta en sus comunidades, olvidaron sus banderas partidistas y se sumaron a las calles para preguntar a la gente si estaban o no de acuerdo con las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre, si querían el cese de la usurpación y si estaban de acuerdo con la ejecución de acciones para alcanzar este objetivo.

LEE TAMBIÉN Minuto a minuto | Venezolanos dentro y fuera del país participan en consulta popular este #12Dic

En quienes acudieron a los puntos establecidos en la ciudad este 12 de diciembre el punto en común era la esperanza: primero por convencer a más gente de que en chavismo no es posible avanzar y, luego de que esta actividad que unió a los partidos políticos nuevamente es otro escalón en la consecución de un cambio.

Reina Rodríguez Montilla es una de esas personas. Este sábado se levantó a las cinco de la mañana para bajar temprano de su edificio y organizar todo para levantar uno de los puntos de la consulta popular en Palo Verde. “Cada vez que se ejerza una acción en contra el régimen yo estaré allí porque la lucha es por una Venezuela libre, prospera y en paz con justicia y oportunidades para todos los ciudadanos”, fue la premisa de Montilla.

En este punto en particular la música, los discursos y la alegría eran la bandera de quienes intentaban convencer a los transeúntes desprevenidos de participar y responder sí a las tres preguntas planteadas por la oposición.

Pero, ni con toda esa alegría lograban atraer a algunos que afirmaban con seguridad que solo el trabajo los ayudaría a sobrevivir y que la política ya no era la salida. Así opinan jóvenes como Zaira Méndez o Luz Mary Méndez, vendedoras informales en La Hoyada que vivieron este sábado y el domingo 6 de diciembre como cualquier día.

“Yo no voy a nada porque aquí nadie hace nada. Miedo y preocupación me da morirme de hambre o tener que darles a mis hijos, por eso trabajar es lo único que funciona en este país”, comentó Zaira mientras vendía cigarros y dulces en Nuevo Circo.

Luz Mary, su compañera, insiste en que en Venezuela si no se trabaja no se come. “Yo no voté en las parlamentarias porque no tengo cédula y me pidieron 10 dólares para sacarla. Ahora me dicen que no me darán bolsas, que no me darán pernil… De todas maneras, si no trabajo no como”, insistió esta madre de dos hijos.

La incredulidad ante la consulta se extendía por todas las zonas comerciales concurridas de Caracas este sábado. En Sabana Grande, Mercedes Pereira prefirió irse de compras que atender la convocatoria opositora, para ella el apoyo a las actividades promovidas por los políticos solo lo brindan quienes reciben dinero por estar allí con banderas.

Pereira y su familia ya no creen que las cosas puedan mejorar, por eso algunos hacen planes para irse del país y otros se concentran en sus vidas, obviando la política. “Las guarimbas marcaron un hito, todos nos arriesgamos y ahora todo está peor. Por eso ya no creemos en nada”, dijo.

Pero, a pesar del pesimismo de algunos, custodiando las cajas de las papeletas se encontraban personas convencidas del poder democrático de la consulta a la ciudadanía. Gelvis Romero pasó todo el día en el punto de la Calle A de Los cortijos y con emoción narró como todos los líderes de Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo trabajaron juntos por conseguir la mayor participación posible.

En la misma mesa se sentaron los miembros de las bases de estos partidos para consolidar, al menos este 12 de diciembre, esa unidad tan anhelada por los liderazgos de la oposición. A ellos agradeció Juan Guaidó al final del día.

Génesis Carrero SotoGran Caracas

Génesis Carrero SotoGran Caracas