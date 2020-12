Disney presenta película de animación inspirada en Colombia. – Circuito Global

Estabas muy equivocado si creías que Star Wars sería el único protagonista del Investor Day de Disney. La cereza del pastel fueron las producciones de Marvel Studios, una auténtica avalancha de contenidos que llegarán a los cines y Disney Plus a partir de 2021.

Si eres fan del Universo Marvel, no tengas dudas de que estarás muy contentado con todas las películas y series que vienen en camino. Te contamos cuáles fueron los anuncios más importantes. La mayor sorpresa, sin lugar a dudas, es la película de Los 4 Fantásticos.

WandaVision

WandaVision se estrenará el 15 de junio en Disney Plus. Para mantener viva la expectación, Marvel compartió el segundo tráiler. Puedes disfrutarlo a continuación:

https://www.youtube.com/watch?v=UuhqbcMNrME

Doctor Strange In The Multiverse of Madness

Aunque ya conocíamos su fecha de estreno gracias a diversas filtraciones, Disney y Marvel Studios confirmaron que llegará a los cines el 25 de marzo de 2025. El largometraje está dirigido por Sam Reimi y en el reparto encontramos a Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez.

Loki

La esperada serie de Loki ya tiene fecha de estreno y, para sorpresa de todos, llegará mucho antes de lo que esperábamos. Loki llega a Disney Plus en mayo de 2021. Su día de estreno sigue pendiente. Para comenzar a generar expectación, Marvel compartió un clip breve:

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Otra película que fue perjudicada por la pandemia fue Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Disney anunció que se estrenará el 9 de julio de 2021.

Ms. Marvel

Ya es oficial, Ms. Marvel hará su debut en Disney Plus a finales de 2021. Se confirma, además, que Iman Vellani será al responsable de interpretar a Kamala Khan.

Capitana Marvel 2

Brie Larson volverá a ponerse en los pies de Capitana Marvel en la secuela de su largometraje en solitario. Capitana Marvel 2 se estrenará en cines el 11 de noviembre de 2022. Ojo, porque Ms. Marvel también aparecerá en el filme.

She-Hulk

Hace poco te contamos que Tatiana Maslany daría vida a la heroína verde, pero ahora tenemos la confirmación oficial de Disney. Maslany interpretará a Jennifer Walters en She-Hulk, la nueva serie original de Disney Plus. Por el momento no tiene fecha de estreno.

Secret Invasion

Secret Invasion es otra de las series de Marvel que van camino a Disney Plus. El contenido estará protagonizado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) y el Skrull Talos (Ben Mendelsohn). No se reveló su fecha de estreno.

Ironheart

Ironheart es otra serie original de Disney Plus. La superheroína, también conocida como Riri Williams, será interpretada por Dominique Thorne. “Es la inventora de la armadura más avanzada desde Iron Man”, mencionan.

Armor Wars

En años recientes escuchamos rumores sobre una posible serie de War Machine, entrañable amigo de Tony Stark. La producción ha sido confirmada en el Investor Day, y James Rhodes retomará su papel. “Una historia clásica de Marvel sobre el peor miedo de Tony Stark hecho realidad: ¿qué sucede cuando su tecnología cae en las manos equivocadas?”, señalan en el avance.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Sí, leíste bien. Los famosos guerreros espaciales tendrán un especial de navidad dirigido por James Gunn. The Guardians of the Galaxy Holiday Special estará disponible a finales de 2021.

Thor: Love and Thunder

Aunque la película fue anunciada el año pasado, hoy Marvel Studios dio a conocer lo que ya era un secreto a voces: Christian Bale será el enemigo de Thor. El actor, mundialmente famoso por ponerse la capa de Batman, ahora dará vida al villano Gorr.

I Am Groot

Prepárate porque a partir de aquí comienzan las sorpresas. Groot, el carismático miembro de los Guardianes de la Galaxia tendrá su serie en Disney Plus. Desgraciadamente no hay más información al respecto.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

La tercera parte de Ant-Man ya es una realidad. Su nombre es Ant-Man and the Wasp: Quantumania y nuevamente será dirigida por Peyton Reed. El reparto está conformado por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton y Jonathan Majors.

Los 4 Fantásticos

Millones de fans lo estuvieron esperando y hoy se confirmó. Los 4 Fantásticos están de regreso, ahora como miembros del Universo Cinematográfico de Marvel. Jon Watts, también responsable de Spider-Man: De regreso a casa, Spider-Man: Lejos de casa y Spider-Man 3, será el director de Los 4 Fantásticos. Aún no tiene fecha de estreno.