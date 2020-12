El Real Madrid pega primero en el derbi contra el “Atleti”

El resultado momentáneo en el derby de Madrid es de 1-0 a favor del Real Madrid, gracias a un gol de Casemiro que se hizo presente al minuto 15, en un duelo en el que hasta el momento ha sido dominado por el Atlético.

Sin embargo, ese dominio no se refleja en el marcador, ya que el gol cayó para el equipo blanco, luego de un tiro de esquina cobrado por Toni Kroos que remató con la cabeza el brasileño y mandó al fondo de la red.

GOAL FOR REAL MADRID! 👀

Off the corner, Casemiro finds the header and gives the defending LaLiga champions a 1-0 lead.#RealMadridAtleti LIVE NOW ⬇️

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 12, 2020