Guaidó: El pueblo está en la calle expresando su voluntad #12Dic (VIDEO)

Durante su recorrido por parte de Vargas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, expresó este sábado 12 de diciembre que el pueblo venezolano se encuentra en la calle expresando su voluntad en la Consulta Popular para lograr un cambio en el país.

“Estoy en Vargas, en parte de lo que ha sido nuestro recorrido. Hemos visto a nuestra gente en las calles expresando su voluntad. Nuestra gente está en las calles no solamente poniendo su grano de arena, sino toda su voluntad para cambiar el país”, dijo el también presidente del Parlamento venezolano.

Hoy #12D el mundo sentirá nuestra determinación para conquistar la libertad.



No estamos solos, estamos juntos, unidos y movilizados en las calles de Venezuela ejerciendo nuestro rol en este proceso.



¡Yo no me rindo! ¡Seguimos adelante!#HoyTodosALaConsultaPopular pic.twitter.com/p3UqVX17Wl