«No se puede obligar a la gente a vacunarse, pero el que no lo haga será un memo» #españa

Eduardo Inda subrayó durante el debate en LaSexta Noche que «las encuestas dicen que buena parte de la ciudadanía no se quiere vacunar. Otra cosa es que la vacuna lo que hace es que uno no enferme, no que pierda la capacidad de contagiar a los demás».

Puntualizó que «lo que no se puede hacer es obligar a la gente a vacunarse, sería una barbaridad en términos de libertad. Pero el que no se vacune, es una obviedad, será un memo y tendrá muchas más posibilidades de coger la enfermedad».