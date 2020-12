Real Madrid se llevó el derbi y por primera vez en ocho años le marcó dos veces al “Atleti”

Un “Atleti” decepcionante, que dista mucho del equipo al que estamos acostumbrados a ver, cayó este sábado por 2-0 en el derbi de la ciudad contra su acérrimo rival, el Real Madrid, en partido correspondiente a la jornada 13 de La Liga.

Un gol de Casemiro al minuto 15, cuando los Colchoneros jugaban mejor, enfrió los ánimos del equipo y trazó la caída de los rojiblancos. Luego de un primer tiempo en el que el “Atleti” se vio inoperante, llegó el descanso.

Off the corner, Casemiro finds the header and gives the defending LaLiga champions a 1-0 lead. #RealMadridAtleti LIVE NOW ⬇️ 📺 beIN SPORTS 💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/EwV3LQC04D

Para la segunda mitad, el Real Madrid anuló a su rival y lo hizo lucir inofensivo, a un nivel al que no estamos acostumbrados a ver al puntero de la tabla general. Parecía cuestión de tiempo para que cayera el segundo gol y así sucedió.

Fue al minuto 63 cuando un riflazo de Dani Carvajal se estrelló en el poste y de rebote le pegó en la espalda al guardameta del Atlético de Madrid, el esloveno Jan Oblak, quien metió el balón a su portería de forma involuntaria.

WHAT. A. HIT! 🔥

Dani Carvajal sends in a sensational strike from distance and off Jan Oblak’s deflection, Real Madrid double their lead against their crosstown rivals.#RealMadridAtleti LIVE NOW ⬇️

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 12, 2020