The Falcon and the Winter Soldier.

Una de las series más esperadas de Marvel Studios para Disney+ comparte su primer avance oficial y confirma su estreno para marzo de 2021.

Finalmente, ya podemos disfrutar del primer tráiler de The Falcon and the Winter Soldier, una de las nuevas series más esperadas de Marvel Studios para Disney+ como parte del UCM. Y es que tras el retraso en su rodaje por la crisis global del coronavirus y su posterior aplazamiento en la plataforma de streaming de Disney, ya podemos disfrutar de su primer y espectacular avance que podéis ver sobre estás lineas, encabezando la noticia.

Estreno el 19 de marzo en Disney+

Así, esta nueva serie protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson (Halcón) y Sebastian Stan como Bucky Barnes (Soldado de Invierno) nos contará la historia tras los eventos de Vengadores Endgame para determinar quién debe ser el portador del escudo del Capitán América. Y es que el Barón Zemo regresa desde Capitán América: Civil War, de nuevo interpretado por Daniel Brühl junto a otras sorpresas ya filtradas durante su rodaje, como la presencia de US Agent.

Además, recientemente se filtraban nuevos artes promocionales sobre sus protagonistas, descubriendo a Sharon Carter como fugitiva y al villano Flag Smasher. Junto al primer tráiler de la serie, sus responsables también han compartido un primer póster oficial con ambos protagonistas y la icónica imagen del escudo del Capitán América.

Recordemos que el rodaje de la serie se vio interrumpido este año por la pandemia global, aunque se finalizo el pasado mes de octubre; es por ello que finalmente se ha intercambiado el estreno en Disney+ con Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), que llegará el 15 de enero de 2021, mientras que The Falcon and the Winter Soldier se podrá ver a partir del 19 de marzo.

