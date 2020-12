Ana Karina Manco da la cara por las venezolanas y respondió críticas

La actriz venezolana Ana Karina Manco aseguró que no se puede generalizar y calificar a todas las venezolanas como unas “interesadas o mala gente”, por lo que exhortó a las personas a medirse antes de hablar de otros.

“El hecho que tú conozcas a 5, a 10, a 12 venezolanas que te caigan mal, tú no puedes generalizar y decir que todas las venezolanas son putas, son interesadas, son mala gente”, expresó la artista a través de un video que publicó en sus historias de la red social Instagram.

Explicó que, en días pasados, cuando se encontraba en el restaurant Dimitrios en Estados Unidos, conoció a una persona que le pareció muy simpática, sin embargo, contó que le “pasó algo bien desagradable y creo que todos deben empezar a medirse a la hora de hablar de los demás y generalizar”.

Lamentó cuando emiten juicios de la gente y generalizan. “Es terrible cuando hablas de todos los seres humanos y los mezclas en un mismo saco”.

Enfatizó que, en todos los lugares, en todas las urbanizaciones de Miami y el mundo, “hay putas”.

“Yo la verdad pienso que hay personas valiosas, personas respetadas y respetuosas, personas que creemos en los demás”, fueron las palabras de la actriz, quien reside en Miami.

Ante los hechos dejó un mensaje de reflexión: “Empecemos nosotros por predicar esto, no hablar mal de los demás, cuando no tengas nada que decir, quédate callado. No seamos cómplices de estos. No seamos venezolanos que hablamos de los venezolanos”.