Borges compara la muerte de 19 refugiados venezolanos con casos de Cuba y Siria

Julio Borges, comisionado presidencial de Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores, dijo este domingo que la muerte de 19 venezolanos frente a las costas del estado Sucre es un reflejo de la «deshumanización» creada por Nicolás Maduro y la «indolencia» de gobiernos como el de Trinidad y Tobago.

«Nos embarga de tristeza la noticia de 19 venezolanos que murieron ahogados cuando intentaban huir del gobierno de Nicolás Maduro», escribió Borges en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, el ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien se encuentra exiliado en Washington, señaló que los venezolanos prefieren arriesgar su vida para no someterse a la miseria y el hambre, y comparó la situación venezolana con lo que ocurre en Cuba y Siria.

Nos embarga de tristeza la noticia de 19 venezolanos que murieron ahogados cuando intentaban huir del régimen de Nicolás Maduro, este es reflejo de la deshumanización creada por la dictadura y la indolencia de gobiernos como el de Trinidad y Tobago. — Julio Borges (@JulioBorges) December 13, 2020

