Maduro evalúa radicalizar la cuarentena en las primeras semanas de enero #13Dic

Nicolás Maduro se pronunció respecto a la flexibilización general de la cuarentena por la pandemia del coronavirus aplicada en este mes de diciembre, y alertó que en la mayoría de los estados no se están cumpliendo las medidas de bioseguridad, por lo que prevé que sea radicalizado el confinamiento durante las primeras semanas de enero.

“Flexibilicé completo diciembre, pero estamos pensando apretar la mano en la flexibilización y apretar la cuarentena en enero (…) Una vez pasemos las fiestas navideñas, iniciaremos enero con 14 días en cuarentena”, manifestó Nicolás Maduro en horas de la tarde de este domingo.

La medida está siendo estudiada por el régimen debido a la relajación de la población en las últimas semanas. “La gente cree que el coronavirus no existe (…) el COVID-19 no tiene vacaciones, no se relaja y el próximo puede ser usted”, enfatizó Maduro.

Posteriormente, el líder del chavismo señaló que la vacuna contra la COVID-19 podría llegar al país a mediados de abril. “He calculado que para abril Venezuela podría disponer de las vacunas para empezar el proceso de vacunación”, señaló, al tiempo que indicó que espera por el respaldo de los gobiernos de China y Rusia para contar con un proceso seguro de vacunación.

Por otra parte, la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, informó que en las últimas 24 horas se registraron 584 casos de transmisión comunitaria, de los cuales 140 se ubicaron en Mérida, 115 en Distrito Capital, 74 en Zulia y 69 en Lara; el resto de contagios no especificó su ubicación.

También informó el penoso fallecimiento de 5 ciudadanos que se encontraban hospitalizados en Yaracuy (2), Táchira (2) y Mérida (1). Venezuela a la fecha suma un total de 954 decesos por coronavirus.

Asimismo, expuso que el 95% de los casos ya se han recuperado.