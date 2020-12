(Opinión) Cambiar para avanzar. Américo De Grazia

La consulta popular fue una respuesta contundente de los venezolanos a propios y extraños. Al régimen y a sus cortesanos colaboracionistas con sus múltiples variables, crematísticas y narcisistas. A quienes activamos en partidos comprometidos con la libertad y a quienes lo hacen como activistas sociales. Pero sobremanera a nuestros aliados internacionales. Este fue un GRITO de libertad en un impoluto acto de dignidad en medio de nuestra tragedia. Estamos dispuestos a cumplir el protocolo internacional que nos exigen con el compromiso de vuestra parte de cumplir con el suyo. Actuar decididamente a nuestro lado, ser consecuentes con nuestra lucha por reponer la libertad y superar el hambre y la pobreza inducida por el régimen para mantenernos ocupados escarbando en la basura y poder comer; mientras ellos saquean la nación y nos persiguen, reprimen y desplazan fuera de nuestro territorio.

Retribuir con democracia el inmensurable espíritu de libertad del pueblo de Venezuela es una responsabilidad compartida. “El próximo jueves 17 de diciembre, se cumplen 190 años del fallecimiento de nuestro Libertador Simón Bolivar. Propicia ocasión para ejecutar una acción conjunta de UNIDAD superior entre partidos, fuerzas sociales y ciudadanos activos. Evento que pudiera desarrollarse plenamente en todo el territorio nacional a la 1.15 de la tarde, hora en que se registró el descenso del padre de la patria, con un repique de campana en todas las iglesias de Venezuela; acción ejecutada con el rigor protocolar de contar con el compromiso de la Iglesia en esta titánica tarea de acompañar a su pueblo en el irreductible camino a la LIBERTAD”. Esta propuesta que asumo como propia, es una iniciativa de la sociedad civil del “Observatorio Hannad Arendt”. Esta actividad tiene el propósito de comprometer y nuclear en una sola organización la fuerza de todos. Partidos y sociedad civil, en un esfuerzo común.

En un plan maestro estratégico, que conjugue la sinergia necesaria para la acción. Que conforme una dirección para actuar en consecuencias. Con propósito de enmienda, que nos aleje de protagonismos innecesarios, hegemonías tóxicas y necias mezquindades estériles. El cambio en Venezuela comienza por nosotros mismos. La responsabilidad ciudadana es intransferible.

El compromiso es es uno solo y comienza con nosotros. Esta supra organización que involucra la fuerza de todos, tiene que aprender de los aciertos y los errores de los ensayos anteriores, la coordinadora democrática, la MUD, el FAVL, la Plataforma Nacional de Conflicto y, el ejercicio de la legítima Asamblea Nacional; no faltará quien diga: “¿otra vez? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea necesario y logremos el objetivo. Que entendamos que no estamos luchando contra un “mal gobierno más”, “ni una clásica dictadura”, sino contra una organización criminal. Un “Frankenstein” engendro híbrido del tirano Fidel Castro, el terrorista Bin Laden y el narco Pablo Escobar. Hacer el diagnóstico correcto nos permitirá comprender la naturaleza del mal al que nos enfrentamos. Conocer al enemigo e inventariar nuestras debilidades y deficiencias para ser más efectivos en el ejercicio y maniobra de nuestras acciones.

Maduro y su régimen están derrotados políticamente, sólo se sostienen con la fuerza de las armas. La inercia no es una opción. Tenemos que tener presente que solos no podemos, los partidos son necesarios pero no somos suficientes, la fuerza social disgregada solas, no pueden; los aliados internacionales desconectados de nuestra realidad y dispersos, no ayudan; alinear estos tres astros, son la alternativa ante la tragedia contra el narcomadurismo. Esa fue la razón de la consulta popular.

Venezuela va camino a la LIBERTAD.

