«¿Quién dice que estoy obligado a informar al electorado?»

Para Luis Parra su adjudicación como diputado reelecto el 6 de diciembre no admite dudas. Afirma que fue cambiado de la lista regional por Yaracuy a la nacional un mes antes de las votaciones, aunque los electores no se enteraron y su partido lo siguió calificando como candidato en aquel estado al menos hasta el 1 de diciembre

Luis Parra ha sido confirmado por el Consejo Nacional Electoral como diputado reelecto. El partido Primero Venezuela emitió una nota de prensa la noche del martes 8 de diciembre en la cual lo afirmaban, contradiciendo el anuncio que había hecho la presidenta del Poder Electoral, Indira Alfonzo, con el segundo boletín de resultados cuando adjudicó como segundo de la lista a José Gregorio Noriega. Entonces, Luis Parra aún aparecía como cabeza de lista regional por Yaracuy, derrotado.





Pero el CNE se puso a tono, y al actualizar resultados en su página web ya mostraba a Luis Parra como adjudicado por lista nacional y, al mismo tiempo, las sustituciones que lo avalarían.





En esta entrevista, Luis Parra afirma que los cambios en las listas de su partido se hicieron el 6 de noviembre, un mes antes de las votaciones, y que ni él ni su organización estaban obligados a informar al electorado al respecto. Primero Venezuela emitió una nota de prensa el 1 de diciembre calificando al diputado Luis Parra como «candidato lista en el estado Yaracuy».

El articulo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales obliga al CNE a informar a los electores sobre la modificación de candidaturas, y no se hizo. Parra explica que no denunció la violación legal cometida por el CNE porque no afectaba sus intereses.

El parlamentario sostiene que diseñaron una «estrategia mediática» frente al ruido que generó el cambio no informado en las listas, que ha hecho cuestionar la legitimidad de su elección. Y cree que la cantidad de escaños asignaados al PSUV (91,34% con 69.32% de los votos) es proporcional debido a la dispersión entre sus adversarios.

-¿Nos puede especificar cuándo se hizo el cambio en las postulaciones que lo pasó de la lista regional a la nacional?

-6 de noviembre. 8:00 de la noche. Ahí está nuestro trámite administrativo.

-¿Usted se puede comprometer con nosotros a enviarnos una prueba?

-El trámite administrativo, para que la gente sepa, sí. Por cierto que no somos la única organización que hace los trámites, las modificaciones y los cambios, pero como estamos siempre en el ojo del huracán de la opinión política, y hay permanentemente un intento de ver cómo se genera una matriz para torpedear, para tratar de montar la olla comunicacional, nosotros hemos dicho que desde el 5 de enero, cuando insurgimos como una fuerza parlamentaria, decidimos hacer política con los pies sobre la tierra. Esa fuerza parlamentaria que decidió insurgir en contra de estas dos cúpulas que obviamente se creen dueños del país, se creen dueños de la verdad, con gran aparato comunicacional para destruirte. Nosotros nos sometimos a las reglas del juego. Yo estaba en la lista regional de mi estado Yaracuy, pero hubo los movimientos de la lista, como las modificaciones que se dan en los circuitos, que son movimientos estratégicos de partido que tú no tienes por qué anunciarlos. Lo único que tienes que hacer es cumplir con tus pasos. Nosotros para preservar nuestro espacio hicimos una lista donde el diputado (José) Brito encabezara, después Luis Parra, que es la vanguardia política de este proyecto, al frente de la lista nacional; estaba el diputado José Gregorio Noriega y estaba el diputado Chaim Bucarán. ¿Qué hicimos? Bueno, dejar que corriera la matriz de opinión, como siempre se ha hecho, y en ese mundo virtual se quedaron con los crespos hechos, porque nosotros hacemos política con la cabeza, con P mayúscula.

Estas son las pruebas enviadas por el equipo del diputado Luis Parra sobre el cambio en las postulaciones:

-El 6 de diciembre e incluso dos días después, en la página de candidaturas del CNE Luis Parra aparecía como cabeza de lista en Yaracuy. Probablemente por un error del CNE, según el argumento que usted nos da.

-No error. Es que te explico. Te pongo un solo ejemplo, para que lo verifiques. Nuestros candidato, en el circuito de Puerto Cabello era Correa, y ve cuál era el nombre que aparecía en el tarjetón. Esas modificaciones tú las haces administrativamente, es un proceso interno, y ese proceso interno te determina a que tú después tengas el compromiso que institucionalmente demuestre, mira, aquí está, yo cumplí mi trámite, hago mi cambio.

-Leo el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales: «Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten, y en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas, hasta 10 días antes de ocurrir el acto electoral. A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral tomará las medidas para informar a los electores y las electoras en el ámbito territorial al que corresponda, la elección sobre la modificación o sustitución realizada». Según lo que usted nos está diciendo, el CNE violó este artículo de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. ¿Usted lo asume así?

-Yo lo que puedo asumir es mi actuación como actor. Si a mí el CNE me fuese violentado mi derecho a que hiciera la sustitución, o sea, no me corresponde a mí porque yo no soy el árbitro.

-Pero usted es diputado en este momento en ejercicio y usted está comprometido con las leyes vigentes.

-Por supuesto, escucha. ¿Quién sale a objetar cuando gana? Dime un candidato que sale a objetar cuando gana.

-Si usted gana, ¿entonces no importa que haya esta violación a la ley?

-No, no es que no importa, es que yo no puedo decir que sí o no porque yo no soy árbitro electoral. Cada quien aquí tiene y regula sus actuaciones. Si el CNE, por ejemplo, que decía que no había que convalidar puntos rojos, y nosotros tuvimos puntos rojos, y tuvimos que denunciar eso. Esa es una pelea de los actores políticos para reivindicar sus derechos.

-Como actor político participante del proceso, si el CNE aparentemente viola un artículo de la LOPE, pudiera haber una denuncia.

-Escúchame, hay una denuncia del interesado si yo estoy sintiendo que me están violentando mi derecho. Si el CNE omitió alguna acción dentro del ejercicio de sus competencias, eso no es responsabilidad mía. La mía es hacer valer que mi cambio yo lo tramité en el momento y en la hora exacta para que pudieran adjudicarme el cambio que yo estaba esperando.

-Entonces, ¿Luis Parra no tiene problema con que se haya violado el artículo 63 de la LOPE?

-Es que no es que Luis Parra no tiene problema, es que cada quien tiene sus actuaciones. Mi problema es defender mis derechos. Yo no puedo defender los derechos del Consejo Nacional Electoral, ni mucho menos las actuaciones. Por ejemplo, para tomar una decisión el directorio de cualquier parte del cronograma electoral, si no la toman ajustados al reglamento, entonces ¿yo tengo que denunciar que no se está tomando la decisión?

-Como actor político pudiera.

-No. Si están afectando, escucha bien, si están afectando mis intereses, mis derechos, estoy en el deber de hacerlo. Lo que pasa es que no pueden ustedes agarrar y decirle a los actores políticos «no, es que ustedes tienen que hacer eso». Yo no tengo posibilidades, y esto es bueno destacarlo, que tú hagas mucho énfasis, en aquellas matrices de opinión que generaron, primero antes esas máquinas que operan mediáticamente: bueno, lo utilizaron, lo engañaron y ahí está, como le pagaron. Después, cuando se revierte el tema, son incapaces de reflexionar.

-Yo me refiero a un artículo de una ley vigente.

-La Constitución es el mejor ejemplo. ¿Todo lo que está en la Constitución se cumple en Venezuela? Y yo soy diputado electo. Soy diputado en el ejercicio de mis funciones. ¿Aquí se ha respetado la inmunidad parlamentaria? Ahora, nuestro deber es luchar cuando se viola esa inmunidad parlamentaria, y lo hemos hecho. ¿Que está omitiendo seguramente desde el campo donde tú lo quieres hacer ver? Ah, un procedimiento que tenían que hacer el anuncio, pero eso no es responsabilidad mía. Lo que sí era responsabilidad mía era decirte, aquí está, y demostrarte que lo hice. Esa es la obligación de ustedes como medio, de señalar la verdad. El diputado cumplió con eso y demostró eso. Es bueno desmontar las matrices de opinión, por lo tendencioso.

-Por eso voy al detalle con respecto a la actuación del CNE. Usted acaba de decir que quien gana no denuncia, básicamente.

-Dime tú el primero.

-Si se demostrase que una actuación del CNE es fraudulenta, si a usted no lo afecta si no que lo beneficia, ¿usted lo callaría?

-Mira, te voy a decir algo, en el marco de la honestidad, todas las cosas que durante todo este proceso electoral que hemos llevado adelante nos han afectado y las hemos denunciado.

-Le estoy preguntado por las contrarias, ¿denuncian las que los benefician?

-Es que si eso de verdad determina, y es una causal para que nosotros no tengamos una curul, yo te digo, bueno, tomen las decisiones, pero yo no soy árbitro electoral. Yo cumplí con mi proceso. ¿Sí me entiendes? O sea, el árbitro electoral no me puede endosar a mí lo que es la responsabilidad.

-Usted nos dice que hicieron el cambio el 6 de noviembre. El 29 de noviembre la página web de VTV publicó una nota de prensa de su partido que dice: «El actual diputado y candidato para la reelección por Yaracuy…». Si ustedes hicieron el cambio el 6 de noviembre, y cumplieron con los pasos de informarle al electorado que ustedes habían hecho el cambio…

-¿Quién dice que yo estoy obligado a informarle al electorado? ¿Dónde está eso de que yo como candidato tengo que informarle? Te invito a ti, porque tú como periodista tienes que ser objetivo, a que me demuestres, ¿qué candidatos, en los candidatos lista y en los movimientos que hacen los partidos de circunscripción nacional, están obligados a hacerlo? Y te invito también a que no revises nada más mi caso, sino que revises todos los casos que se dieron como movimiento.

-En este caso, publicar una nota de prensa que dice que usted es candidato para la reelección por Yaracuy es una mentira.

-¿Quién la publicó? ¿Luis Parra?

-VTV. Una nota de prensa de su partido.

-Pero es que yo no mando en VTV. Ustedes los periodistas, desde el 5 de enero en la Asamblea Nacional, muchos portales, incluidos este donde estoy hoy aquí, se encargaron de decir muchas cosas que eran mentiras, y en el devenir del tiempo las desmontamos. Ahora, esas matrices de opinión no van a ocultar lo que nosotros logramos. Cada declaración que damos nosotros siempre los medios ponen lo que les da la gana.

-No tiene responsabilidad sobre la página de VTV. Ahora, yo tengo en mi correo electrónico una nota de prensa enviada por el correo oficial de su partido el 1 de diciembre de 2020, casi un mes después de que hizo el cambio ante el CNE, que dice: «Durante el fin de semana, el dirigente político y candidato lista en el estado Yaracuy también visitó el estado Falcón». ¿Usted está admitiendo que esta nota de prensa que mandó su partido dijo una mentira?

-Eso lo estás diciendo tú. No lo digo yo.

-¿Cómo explica usted esta nota de prensa con esta afirmación?

-Te repito. Los movimientos y las estrategias electorales, nosotros no tenemos por qué decirla como partido.

-¿Pero decirle al electorado que Luis Parra es candidato lista en el estado Yaracuy es mentirle o no?

-¿Y por qué tú dices que es mentira?

-Porque usted no era candidato lista por el estado Yaracuy.

-Yo no hago las notas de prensa. Lo que no quiero es que te enganches en un tema que tú estás tratando de ver cómo te agarras de una rama.

La presidenta del CNE Indira Alfonzo informó en su primer boletin la noche del domingo, proclamó a @DiputadoBrito como diputado electo por la lista nacional de Primero Venezuela (en alianza con Venezuela Unida y Voluntad Popular intervenido por el TSJ). Está registrado en video. pic.twitter.com/ayRhuFSBT0 — Víctor Amaya (@victoramaya) December 9, 2020

En su segundo boletín, del lunes, Indira Alfonzo anunció un segundo escaño para ese partido, y proclamó a José Gregorio Noriega, como queda demostrado en este video de transmisión televisada por el canal del Estado. pic.twitter.com/vK8uDMnRFH — Víctor Amaya (@victoramaya) December 9, 2020

-En el primer boletín la noche del domingo, Indira Alfonzo adjudicó de la lista nacional de Primero Venezuela a José Brito. Y al día siguiente en el segundo boletín sumó a José Gregorio Noriega, que el CNE lo tenía registrado como segundo en la lista en su página web. ¿Cómo explica ese segundo boletín, que debió, según lo que usted nos comenta, haber incluido su nombre y no el de Noriega?

-El árbitro, te repito. Tienes que entender que cuando se hacen las modificaciones, en el momento no van a salir los datos precisamente de las modificaciones. Después revisan la modificación y cuando dan en el acto de adjudicación, te van a decir no, es esto, porque la fe de errata te dice eso.

-¿Para usted hay algún problema en que Indira Alfonzo anunciase un segundo escaño para su alianza y proclamara a un candidato que no tenían que anunciar según lo que usted está diciendo?

-Mira, el problema no es ese, sino que en la circunscripción nacional tú inscribes una lista, y tú puedes modificarla como tú quieras con tal tengas el respaldo en los tiempos del cronograma.

-Pero hay un anuncio de la presidenta del CNE.

-Es que no tenemos problemas por dos razones, porque esas modificaciones, en un tiempo, son los resultados preliminares. Ahí no dijeron «mira, el resultado total de la elección es esta».

-Primer y segundo boletín son resultados oficiales.

-Bueno, nosotros hasta que no tengamos los resultados completos, fíjate que no quisimos hacer pronunciamiento de ninguna clase.

-El día martes al mediodía dieron una rueda de prensa. El diputado José Brito decía sobre usted: «como en Primero Venezuela no privilegiamos intereses particulares, una demostración de que honramos esa palabra es que Luis Parra pudo haber escogido una posición privilegiada y decidió irse a la Venezuela profunda en Yaracuy».

-¿Y cuál es la Venezuela profunda? Ir a mi estado, donde ciertamente mi compromiso era ganar mi estado y obviamente perdí mi estado. Lo segundo, para contestarte, porque como ya yo tengo la película completa, nosotros antes de ir a la rueda de prensa, dijimos: «Mira, como ya hay una matriz de opinión montada, porque creen que es que nos aniquilaron políticamente y que nos barrieron, entonces nosotros montemos esta estrategia mediática». Yo quiero que lo reflejes, tú, por cierto, tuviste unas diferencias antes con el diputado José Brito, con excesos, sin excesos, con abusos, sin abusos, con ofensa, sin ofensa, y había una predisposición, y dijimos, hagamos esto para que vean cómo dentro de dos horas, cuatro horas, se van a caer las caretas.

-Yo no tuve unas diferencias con el diputado Brito. El diputado Brito me insultó directamente sin yo haberle dado causa.

-Bueno, pero yo te puedo decir lo que ocurrió.

-Yo soy protagonista. Yo sí le puedo decir lo que ocurrió.

-Entonces les tocará a ustedes dos resolver.

-¿Por qué en esa rueda de prensa usted no dijo «yo gané»?

-Porque fue una estrategia precisamente para esa olla que les encanta montar en el mundo virtual de la noche a la mañana, y nosotros dijimos «tenemos los resultados». La sumatoria que estábamos esperando de Anzoátegui, Zulia, el Delta, Miranda y Carabobo, era para ver si lográbamos dentro de esa votación aunque sea uno o dos diputados regionales. Dijimos, veamos esto como un informe preliminar, porque nosotros no hacemos política para redes, hacemos política de conformidad con lo que nosotros creemos. Esa es la gran diferencia de lo que hoy le estamos planteando al país.

-José Brito publicó un tuit el 8 de diciembre, que después borró, que decía «Grande Yaracuy. Sabía que no ibas a defraudar a nuestro rebelde e inquebrantable hermano Luis Parra, además, informo que seguimos en la observación, en la espera de la posible ajuste de otras dos listas regionales». ¿Por qué José Brito felicita a Yaracuy si allí perdieron?

-José Brito tiene que agradecerle a Yaracuy, como a toda Venezuela, el esfuerzo que hicimos como luchadores para conquistar espacios, para estar ahí al frente de la Asamblea Nacional. ¿O es que los votos de Yaracuy no sirvieron para nosotros ganar la lista nacional?

-¿Usted sabe por qué borró el tuit?

-Todo aquel que maneja redes sociales, sabe que tú puedes escribir hoy y borrarlo. Nosotros no sufrimos esos complejos. Nosotros escribimos algo para informar, no para influenciar, y si está mal hecho o te equivocaste lo puedes borrar. ¿Cuál es el delito?

-¿Qué opinión le merece que con el 69% de los votos el PSUV tenga 91,34% de los escaños?

-Bueno, nosotros somos unos grandes promotores del incremento y del cambio de lo que es este nuevo sistema electoral. Nosotros veníamos de la representación proporcional de las minorías, que la convirtieron en una gran camisa de fuerza para los partidos minoritarios. Nosotros fuimos a un tema mucho más profundo: la representación proporcional y la personalización del voto, la pluralidad que establece la propia Constitución. Cuando yo te hablo de garantías, la primera garantía es que en el año 2015 no se cumplía con lo que establecía la Constitución, que era tener mínimo tres parlamentarios regionales por lista. Se escogieron dos. No se cumplía la ley. ¿Qué decidimos? Luchar. ¿Se violó o no se violó la Constitución? ¿Se violó o no se violó la Ley Orgánica de Procesos Electorales? Por eso es que yo desde el comienzo les digo a los que les encanta generar matrices de opinión, bueno, vamos a dar un debate real descarnado. Ahora, lo importante es que volvamos a la Constitución. Y en esa representación proporcional decíamos que había que crearse una circunscripción nacional donde esas organizaciones pudieran tener la representación proporcional.

-¿A usted le parece que el resultado es proporcional?

-Es proporcional porque desde el campo de nuestra visión de oposición cometimos un gran error: la desconexión con la gente, la división, y aquella abstención militante que ya está institucionalizada en el país, 30-35% según los históricos electorales. Y además los procesos parlamentarios no convocan, no tienen expectativa de participación. Pero además de todo eso, una campaña gigantesca adentro y fuera en el mundo para tratar de atropellar un proceso electoral. ¿Cómo crees tú que iba a quedar esa correlación de fuerzas? Perdimos la oportunidad como mayoría en el país de que estos señores que vienen disminuyendo el apoyo popular y la participación, ganan.

-¿El argumento del aumento de la base poblacional que se usó para aumentar a 277 diputados, no se contradice con el argumento que han dado en Primero Venezuela sobre los cuatro millones de personas emigradas en condición de electores, que por lo tanto deberían restarse al conteo de la abstención?

-Yo siempre he dicho que los procesos electorales y el sistema electoral es perfeccionable, esa es una tarea que tenemos los actores, ir en la búsqueda siempre de lo mejor y más garantías electorales. Venimos conquistando garantías. En aquel momento, en el año 2015 violaste la base poblacional y violaste la representación proporcional que tenías que tener ahí como mínimo, con tres diputados. Eso ocurrió en todo el país ¿Y no participamos? ¿Y no ganamos 112 diputados? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre es la concepción de quienes tienen un objetivo contrario a la participación para mantenerse un status quo, y quienes decidimos transitar la vía electoral para entendernos, más allá de nuestras diferencias, y que sea el pueblo que decida quién se queda y quién se va.

-¿Hay conversaciones entre los partidos que obtuvieron diputados para actuar en conjunto en una bancada de 20 diputados en vez de varias bancadas de dos o tres?

-Nosotros estamos en la mejor disposición de constituirnos en todo lo que podamos hacer, como un gran equipo de trabajo, desde el campo de la oposición. Pero cuando tú te pones a ver la votación, es difícil contrastarla. En el caso nuestro, estamos obligados a reencontrarnos. Ahora, reencontrarnos no entre cúpulas, sino en una misión de qué vamos a hacer dentro del parlamento, donde coincidamos en temas oportunos, no de estar amarrando cargos, acuerdos, ni mucho menos maniobras electorales. Nosotros llegamos ahí y nuestra actuación va a trascender a eso. Ahora, dijimos que no se iba a quedar en el parlamento. Nosotros vamos a salir a recorrer nuevamente el país, todo este liderazgo de las regiones, que está ahí sembrado, que insurgió como una alternativa, y vamos a construir esa fuerza política de abajo hacia arriba, como lo decía el doctor Rafael Caldera: este gobierno es derrotable en la calle, desearía tener 40 años menos para eso. Nosotros decimos, a nosotros lo que nos tienen que dar es dos años más, porque vamos a recorrer palmo a palmo los 912.000 kilómetros cuadrados, porque al gobierno lo vamos a derrotar electoralmente en la calle.

-¿Hay algún tipo de arrepentimiento de no haber logrado candidaturas unitarias, como las logró el Polo Patriótico, para poder sacar mejores números?

-Aquí los egos, los intereses contrarios a construir una plataforma, la prepotencia, la soberbia, el imponer una política al otro actor, creo que nos deja a nosotros un mal sabor.

-¿Eso ocurrió con los partidos que inscribieron candidatos?

-Claro, por supuesto que se cometieron muchos errores, porque lo mínimo que pudimos haber hecho los actores que participamos era generar un acercamiento. Entonces aquí pareciera que es la política de ver cómo desaparecemos todos, y no de ver las políticas de coincidencia. Nosotros dijimos, ahorita no pudimos, el corto tiempo, una visión atropellada, algunas dificultadas, pero creo que estamos obligados, a los que ya decidimos transitar por la vía electoral, a ver cómo no cometemos nosotros ese gran error de seguir dispersándonos entre nosotros mismos.

-¿Se va a lanzar a gobernador en 2021? Usted ya fue candidato una vez.

-Nosotros vamos a luchar para ganar todas las gobernaciones. Las gobernaciones no se las vamos a dejar de gratis al gobierno. Nosotros haremos todo el esfuerzo que tengamos que hacer, propio o colectivo.

-¿Pero será Luis Parra candidato a la gobernación en 2021?

-Luis Parra lo que va a construir es una fuerza para ganar todas las gobernaciones que podamos ganar. Y si necesita estar en un espacio para contribuir en ese triunfo, no tengo ningún problema en asumirlo.

Aquí pueden escuchar la entrevista completa a Luis Parra.



