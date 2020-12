Aceites naturales para tener un rostro libre de acné

Una de las reacciones adversas del uso de tapabocas es la aparición del molesto acné en nuestros rostros, pero además de esto, es posible que aparezca por exceso de grasa en la piel o por una limpieza deficiente, además de que las hormonas pueden tener mucho que ver con su aparición.

Sin duda las razones para que el acné aparezca en nuestro rostro pueden ser muchas y lo mejor que podemos hacer es recurrir a una persona experta en dermatología para que nos ayude a tratar las imperfecciones en la piel, pero también existen algunas otras opciones que te pueden auxiliar.

Y es que, para ser sinceras, no siempre tenemos el tiempo ni el recurso para asistir al dermatólogo, pero el cuidado de la piel y de nuestro rostro no es algo que debamos dejar de lado, sobre todo cuando de acné se trata porque al final terminarás recurriendo a otros remedios caseros que no te darán los resultados que te ofrecen los aceites naturales.

Aquí la clave es usar los aceites naturales adecuados, ya que algunos tienen características antibacterianas, fungicidas, antiinflamatorias y son auxiliares en controlar el exceso de la grasa en el rostro, por lo que su uso prolongado puede ofrecerte excelentes resultados.

ACEITE DE ORÉGANO

El aceite de orégano puede ser el ingrediente perfecto para ayudarte a limpiar la suciedad acumulada en los poros de tu rostro, lo que provoca granos y espinillas. Para usarlo necesitas un frasco pequeño en el que colocarás una parte de aceite de orégano y otra de aceite de rosa mosqueta y la mezcla la aplicas directamente sobre los granos durante toda la noche, sin enjuagar.

ÁRBOL DE TÉ

El aceite de árbol de té tiene increíbles propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas, por lo que estas propiedades son altamente beneficiosas para la piel, sobre todo en el rostro para el combate del acné.

ACEITE DE SALVIA

Si la causa de tu acné es el estrés, el aceite de salvia será tu mejor aliado, bastará con diluir dos gotas de este oleo con tres gotas de aceite de jojoba y lo colocas sobre los granitos, lo dejas actuar mientras duermes y después retiras con agua tibia, culmina aplicando un tónico para contraer los poros.

ACEITE DE LAVANDA

El aceite de lavanda tiene propiedades astringentes y antibacterianos y si lo combinas en partes iguales con el caite de coco, puedes distribuirlo sobre la cara y lo dejas durante toda la noche, no necesitas enjuagar.

800Noticias

