Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 13 al 19 de diciembre de 2020

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 13 al 19 de diciembre de 2020 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 0135

Acepta los cambios que vienen y resiste con fortaleza. Unión. Debes estar seguro de las decisiones que estás por tomar en lo sentimental. Una nueva relación se activa o el fortalecimiento tras las pruebas de una larga unión amorosa. Aclara lo que ocasiona el problema. Debes estar claro con algo que te ofrecen para el año entrante. Sales de una situación conflictiva. La Rueda de la Fortuna a tu lado, no pierdas las oportunidades que sabes se abrirán para tí apenas pase el Solsticio del 21.

Trabajo y Dinero: Atiendes a una reunión virtual por compromiso adquirido. Buscas otros caminos en lo laboral. Acuerdos salariales con un personal, socios o dependientes.

Salud: Lograr el equilibrio entre dulce y salado.

Amor: Esperando por alguien querido. Te alejas de un grupo por razones sentimentales o reubicación.

Parejas: Buscas estabilidad y firmeza. Afronta las cosas desde el bien y la bondad, piensa lo que dices cuando desees comunicar tus inconformidades. No pierdas el tiempo.

Solteros: Llegas a un acuerdo con una persona por vivienda o un nuevo alquiler. Recoges lo que cosechaste.

Mujer: Debes estar pendiente y ocuparte más de tu pareja. Te alejas por motivos familiares o se crea un muro emocional que derribarás con el tiempo. Alegrías por cobro.

Hombre: Mantén la distancia de personas que son conflictivas. Problemas personales por no saber controlar tu carácter.

Consejo: Conéctate con la energía de la abundancia, decrétala y fluye armónicamente con la Fuente divina. Éste eclipse del Lunes debes pasarlo planificando una estrategia, sabes a qué me refiero.

TAURO

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 4030

Logros y triunfo en lo económico o en lo laboral, puede también que el resultado en unas evaluaciones te resulten beneficiosos. Llega un dinero que estaba pendiente. Sgues en tu luchas personales, no declines. Utiliza tu intuición. Cambio de rutina. Logras un acuerdo con familiares cercanos a los que deberás ayudar. Sueños importantes. Cansancio por mucho trabajo o somnolencia por falta de descanso. No escuches chismes. Se activa el amor pero a distancia. Baños espirituales que te favorecen.

Trabajo y Dinero: Destruyes viejos puentes dinamitando las vías de contacto con relacione que no valían la pena. Pensamientos negativos que rondan tu mente. Se perfila el logro de una nueva posición en tu trabajo. Celebraciones navideñas.

Salud: Revisar la vista. Problemas en piel o cuero cabelludo.

Amor: Una persona conocida en tierras calientes está pendiente de ti. El amor llega a tu vida de manera inesperada, probablemente a través de las redes.

Parejas: Cambios positivos con tu pareja que le dan un viraje a la situación que están viviendo. Celebraciones. Pasión. Reunio para preparar comida.

Solteros: Triunfos. No escuches chismes de mujeres chiquitas y regordetas. Claridad. Romance en puerta. Propuesta inesperada.

Mujer: Hombre joven que llega a tu vida con pasión y afecto. Cambios que verás concretarse una vez terminado el año. Tienes en tus manos el poder de hacer algo por y para tí, sal de la cueva.

Hombre: Muchas personas a tu lado en una reunión familiar. Harás un trabajo donde te ganas un buen dinero. Trampas de última hora o a úlimo momento. Autoaislamiento. Se te recomienda disfrutar de un día haciendo deporte.

Consejo: Escucha a los mayores. Durante éste eclipse del día Lunes deberás hacer una llamada y que tienes muy pendiente, comer ligero y no estar después de las 6:00 pm en la calle.

GÉMINIS

Palabra clave: Agradecimiento.

Número de suerte: 175

Te sorprendes del cambio que da una persona contigo en el amor. Se hace justicia. Se arregla el problema que tienes en el amor. Las cosas toman su rumbo. Nuevo empleo. No te quedes detenido en lo que te ofrecen, adelante, expándete todo lo que puedas, ve por más. Una mujer que te busca y te soluciona los problemas, o es la pieza clave para ello. Reflexiones profundas.

rabajo y Dinero: Defiendes a un compañero. Buscas una armonía en tu ambiente laboral para no cerrar el año con enemistades. Vences enemigos ocultos.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Logras afirmar lazos familiares. Nuevos inicios en el amor. Viaje por placer con la persona que amas.

Parejas: Llega al fin una buena noticia.Triunfo sobre la adversidad. Sale lo negativo de tu lado. Mudanzas. Un cambio positivo se gesta para el año que viene en tu vida de pareja. Merman las tensiones en la mesa y en la cama.

Solteros: Te ocuparás de un niño o adolescente. Hazte una limpieza espiritual para que el 21 de Diciembre estés armonizado. Controla la tendencia a las depresiones. Alguien llega a tu casa desde el extranjero.

Mujer: Hombre te escribe cosas subidas de tono. Búscale solución a los problemas, no te quejes y actúa. Pierde el miedo. Te invitan a una reunión que será muy agradable. Compras nerviosas o apresuradas.

Hombre: Cuidado con las personas de tu entorno, puede que te pidan cosas que no estás dispuesto hacer y eso te creará roces innecesarios, colabora más. Debes darle seguridad a tu pareja no le muestres tu lado más inseguro, todo lo contrario.

Consejo: Deberás vestir con algo verde durante el eclipse del Lunes y si tienes por casualidad una piedra verde (cuarzo, jade o malaquita) llévala contigo. Ésta semana será un poco tensa así que relaja tu mente, tu cuerpo y espíritu.

CÁNCER

Palabra clave: Lealtad.

Número de suerte: 5563

Reunión con un grupo de mujeres, nueras, primas, amigas, etc donde tomas una decisión importante. Niños pendientes de lo que ofreciste. Debes hacer un servicio espiritual antes del día Jueves. Bendiciones a tu lado. Buena energía en lo espiritual. Evita enfrentamiento en tu familia. Controla las dudas. Deja los miedos. Triunfo. Armonía. Visitas a un médico.

Trabajo y Dinero: Inicias un nuevo proyecto en miras a logros futuros. Esperan por ti en una empresa. Decisiones en las que debes saber bien qué es lo que haces, deberás pensar en tu propio bien y en ser leal a tí mismo.

Salud: Dolor en la espalda o de cintura.

Amor: Utilizas estrategias de seducción con alguien que te gusta. El amor lo cambia todo. Sorpresa en esta navidad.

Parejas: Alegrías en un parque con la familia. Se acelera una repartición de bienes. Dinero que llega.

Solteros: Nacimientos. Sale el sol, hay un camino pero debes aclararte. Viajes de ida y vuelta donde conoces a alguien que se mete en tus pensamientos. Sirve a tus propias motivaciones.

Mujer: Debes iniciar una rutina de ejercicios si no la tienes y organizar tu dieta desde ya. Busca tu propia felicidad. Hablas con familiar que te

ofreció algo en lo económico o un apoyo respecto a un tema de salud. Preocupación por una hermana(o).

Hombre: Llega alguien que esperabas. Te llegan invitaciones que no debes rechazar. Trata de comprender el guión global, abre los ojos. El despertar de la conciencia.

Consejo: Te dan las herramientas para tu prosperidad no las rechaces. Para el Lunes (Eclipse) deberás escribirle a ese afecto especial y cerrar o abrir ciclos según sea el caso.

LEO

Palabra clave: Asumir.

Número de suerte: 1990

Debes comprender más a esa persona que hace todo por ti o que batalla contigo y junto a ti. Entender una alianza y su alcance. Ocúpate más de tus necesidades emocionales. Debes atender a una mujer que está a tu lado o cerca de ti, un poco enferma, quebrantada o muy triste. Reunión familiar con alegrías, reunión sanadora. Solucionas un problema con hijo. Decisiones apresuradas. Piensa bien las cosas que vas hacer el año que viene para superar crisis, medita. Brindis y alegría.

Trabajo y Dinero: Ten más comunicación con quien trabajas. Caminos abiertos para cambio de empleo o asunción de proyecto.

Salud: Dolor de cuello. Parte alta de la espalda.

Amor: Encuentros donde hay reconciliaciones. Te sentirás preocupado por una verdad.

Parejas: Sentirás admiración por tu pareja gracias a una acción concreta. Compra de alimentos con alegría. Regalos que debes comprar.

Solteros: Estarás trabajando mano a mano con un familiar. Cumples con tus compromisos. Hecho curioso en un centro comercial. Fastidiosas pruebas médicas.

Mujer: Reunión familiar para celebrar un compromiso, un reencuentro o reconciliación.

Preocupación por gastos en esta navidad. El ritmo de la organización de las fiestas va muy lento.

Hombre: Logras algo que quieres con mucha fuerza. Te preguntas cómo llegaste a una situación como ésta. La defensa del Estado-Nación frente al globalismo (reflexiones). Una situación que resolver en el amor. Apuestas a ganador. Un negocio rápido, toma – dame.

Consejo: Sé constante en lo que haces. Para el elipse trata de organizar tu agenda en función de un logro concreto y rápido, ordénate.

VIRGO

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 0835

Orden a la hora de administrar tus recursos. No discutas atropellando a tus seres queridos sobre cosas que no tienen solución. Deja la tristeza o la nostalgia por alguien que no está hoy a tu lado, apela a las amistades. Encuentro sorpresivo con personas del pasado. El camino abierto para un conversación. No permitas que otros te manipulen negativamente. Viaje de ida y vuelta. Una parte de la casa que no logras ordenar. La gracia del baile.

Trabajo y Dinero: Sé optimista, lo que es para ti llegará. Te llaman de una empresa o grupo. Contactos a distancia. En relación con una sociedad, abriendo puertas. Algo que venías buscando queda para el año que viene.

Salud: Arreglar las uñas de los pies. Calambres.

Amor: Debes ver claro hacia dónde quieres ir pero sobre todo, con quién. Deberás enfrentarte a una persona conocida por hija o hijo.

Parejas: Debes estar más seguro de lo que quieres y cómo lo quieres. Hecho curioso con franelas o blusas nuevas. Pendiente de unos regalos. Una persona cercana pensando en voz alta te sorprenderá con lo que dice.

Solteros: Días de cambios profundos en ésta navidad. Debes ver las cosas desde la perspectiva más lógica que puedas.

Mujer: Deja el miedo a un lado y lucha por lo que quieres.. Pones fin a una situación sentimental. Que no te vengan a juzgar. La higiene mental es importante. Cuadras una sorpresa.

Hombre: Tendrás mucho desgaste si te esfuerzas el doble pero valdrá la pena. Nuevos negocios y nuevas oportunidades se perfilan a futuro. Te dirán: «Piensa mal y acertarás» una rubia muy llamativa se queda en tu mente.

Consejo: Si Dios contigo quién contra ti. Para éste Lunes de eclipse te recomiendo oración e incluso, si puedes, alguna penitencia para obtener remisión.

LIBRA

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 1118

Controla los pensamientos negativos. Recibes una noticia por vivienda. Buenas energías por un trabajo. Ten calma y analiza lo que quieres hacer para el año que viene, el cómo y el cuándo. Debes sentirte seguro de lo que vas a decidir. Nuevos proyectos. Escucha a esa persona que te ama. Hijo que te extraña. Reunión con alegrías.

Trabajo y Dinero: Recibes un dinero que estaba pendiente. Un pago extra o doble. Te ofrecen algo y lo piensas mucho, reacciona.

Salud: Malestar general.

Amor: Cumple con lo que te comprometes y ábrete a recibir en el amor haciendo un voto de confianza. Conquistas a alguien que te gusta. Invitación a cenar. Para atrás ni para agarrar impulso.

Parejas: Copas y alegrías, celebraciones con amigos. Mudanza, planes, quizás sí, quizás no. Nuevas oportunidades en lo laboral para tu pareja. Indecisiones.

Solteros: Posibilidades de nuevos contratos. Posibles descontentos con un grupo. Se expande tu conciencia y tu mente, ves con claridad, superas un estancamiento o círculo vicioso.

Mujer: Alguien espera por ti. Inicias curso, preparación o taller rápido para trabajo inmediato ya que te favorece para algo nuevo

para ti. Huir por la tangente. Hecho curioso con unos likes. Nuevas redes sociales y recursos tecnológicos.

Hombre: Recibes una ayuda inesperada de persona conocida. Sentirás apoyo y gran cariño entre amigos. No confundas a esa chica tan dulce con el «amor de tu vida». Mirar más allá del envoltorio.

Consejo: Para el eclipse del Lunes deberás hacer una promesa, sí, como los abuelos y además, una vez concedido el milagro, cumplir. Sella el pacto con un velón blanco.

ESCORPIO

Palabra clave: Vivir.

Número de suerte: 0216

Debes hacer todo lo que tienes pendiente antes de las fechas clave. Acelerarás la marcha. Debes comprender más a las personas que están a tu lado y amarlos, retribuir los regalos que te ha dado la vida. Sientes que las cosas están lentas pero todo se acelerará de un momento a otro. Las soluciones están en tus manos. Debes estar pendiente de compromisos adquiridos. Buenas energías en éste día para resarcir un inconveniente pasado.

Trabajo y Dinero: Se hace justicia en una situación laboral. Inicias un proyecto. Sé positivo sobre todas las cosas, lucha por lo que quieres.

Salud: Cansancio, agotamiento físico y mental.

Amor: Dale apoyo a esa persona especial y muy amada. Embarazo que sale a la luz. Logras conquistar un amor que deseabas con fuerza

Parejas: Termina lo que inicias. Pídele a los seres de luz revelaciones. Se soluciona una situación con un familiar.

Solteros: Lee bien lo que vas a firmar. Tienes las herramientas en tus manos para concretar un acuerdo o negocio.

Mujer: Cuidado con las deudas y los desesperos. Deberás ayudar en tu casa sirviendo de soporte emocional de todos. Tienes un nuevo plan de acción.

Hombre: La Estrella te acompaña en positivo. Encuentros con alguien que te gusta. Llamadas importantes con buenas noticias.

Consejo: El poder del pensamiento positivo. El Lunes día del eclipse, trata de conversar largamente con alguno o con ambos progenitores, si es necesario reconciliate, si estás en buenos términos, ámales mostrando todo tu corazón.

SAGITARIO

Palabra clave: Triunfo.

Número de suerte: 517

No hagas comentarios de cosas que vas hacer, de planes o de proyectos hasta que se concreten. Amigos te traen una sorpresa. Cuidado con una situación familiar que no entiendes y por eso no te gusta. Caminos abiertos para viaje. Llegas a un sitio donde te dan tu merecido por impertinente, cuidado, evita malos ratos. Debes estar seguro de lo que vas hacer en cuanto a planes de vida, mudanzas, cambios de trabajo o enseriarte en el amor. Debes pensar lo que te conviene. Nuevos proyectos. Felicidad compartida. Pronto reencuentro.

Trabajo y Dinero: Recibes lo que sembraste. Pagos de facturas. Una relación extraña en tu trabajo, a veces bien, a veces mal. Crecimiento laboral.

Salud: Malestares que se curan rápido

Amor: Verás un cambio positivo en tu pareja que trae nuevas buenas vibras. Con amor todo se logra.

Parejas: Te sientes atrapado en un lugar. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Ábrete a recibir afecto, si no lo tienes, solicítalo.

Solteros: Sale el sol en tu camino. Las cosas no son fáciles pero logras lo que quieres.

Mujer: Si se presentan obstáculos los vencerás sumando fuerzas, no eres una isla. Te quedas en un lugar que no te gusta por cumplir con alguien querido. Deja las cosa negativas atrás. Paseos a sitio de agua.

Hombre: No discutas en la calle. Ponle fuerza a todo lo que haces en estas navidades para el bien de tu grupo familiar. Atiende más a tu familia. Mensaje conmovedor. Recibes una noticia impactante.

Consejo: Encuentra las soluciones, no te quedes enredado en los problemas. Para éste eclipse del día Lunes en tu signo debes recogerte, guardarte o escaparte del mundo. Sacarás el mayor provecho de las reflexiones profundas.

CAPRICORNIO

PALABRA CLAVE : Caminos.

NÚMERO DE SUERTE 7890

Calma y tranquilidad para esperar. Sigue el curso de los acontecimientos. Lo que está atrasado poco a poco se encaminará. Contacto con personas involucradas en el transporte. Deberás ser muy audaz, capaz y creativo para estabilizar tus logros. Viajes, traslados. Mucho movimiento. Contacto con anciano. Encuentro en tu camino con persona déspota no te amilanes frente a él.

Algo mentolado. Asunto con unos tickets. No te llenes de rabia, suelta y aléjate .

Cambios en tu vivienda. Debes saber decretar lo que quieres. Cuidado con lo que preguntas. Estaciona bien tu vehículo. En un camino de ida

y vuelta, vivirás algo extraño .

#TRABAJO Y DINERO: Te citan en una reunión para hacerte una propuesta. Hombre calvo con un cheque en la mano. Ayudas con un negocio familiar. Bendiciones con unas ventas y en relaciones públicas.

#SALUD: Das con un tratamiento de pastillas y gotas, súper fabuloso. Tus piernas

#AMOR: Pones tu atención en un adolecente o niño de 11 o 12 años. Te trasladas para ver a alguien, o recibes una visita de lejos. Compra algo dulce para los niños. Un primer beso. Alegrias y celebraciones. Una nueva relación .

#PAREJAS: Viaje a una ciudad de mucho verde. Celos de tu pareja por un familiar. Vivencias nuevas, disfrutan en un lugar diferente.

#SOLTEROS: Crisis, no aguantarán más, irás a un sitio para hablar una verdad de frente con una persona. Compra de ropa.

#Mujer: Un vestido rojo llama tu atención. Cuidado con el fuego.

Cambio de imagen y tratamiento en el rostro. Invitación o disfrute en sitio de montañas

#HOMBRES: Te ocupas más de tu imagen personal. Perfume. Regalos.

Impactas en un sitio por lo que llevas puesto. Reuniones y celebraciones por triunfos. Una relación laboral que culmina. Discusión telefónica con una mujer de mediana edad.

#CONSEJO: El Lunes, día del eclipse, escribe en un papel cuatro problemas que quieres resolver, luego colócale una pluma de un ave, polvo de canela, lo doblas y lo quemas.

ACUARIO

Palabra clave: Motivación

Número de suerte: 4147

Ejercerás el papel de proteger e inspirar a los demás. Sensación de confianza entra dentro de ti haciéndote sentir más optimista frente a nuevos retos. Contacto con personas que trabajan en publicidad. Tema vinculado con un padre o con una madre. Un juego de domino. En un mercado o sitio donde ves frutas te encuentras con alguien. Un día donde toda tu agenda cambia de actividad. Vas a un lugar en forma inesperada. Algo con galón de pintura. Asunto con un bautizo o iniciación.

Algo con compra y venta que se te dá.

TRABAJO Y DINERO Un desorden que arreglar. Reclamo o asunto con una tarjeta de identificación o bancaria. Limpiar, botar y organizar. Alguien vuelve para solicitar tu ayuda.

#SALUD: Acciones a favor de tu salud. Molestia en tu nariz u olfativa. Cuidado con picada de insecto.

#AMOR: Te enamoras o recuerdas los ojos o mirada de una persona

Recuerdas a una abuela. Querrás arreglar una habitación en forma especial. Darás dinero o ayuda un hombre querido.

#PAREJAS Reclamo de una mujer hace tomar una decisión. Irán de compras. chocolates. Se enciende las pasiones.

#SOLTEROS Harás un escrito especial donde se habla de decidir. Persona rubia llama tu atención. Algo en un gimnasio.

Recapitulación positiva.

#MUJER Te interesa algo con decoración de una mesa. Un hombre comprometido en tu mente y una propuesta. Compra de ropa interior llamativa. Los hombres tienden a complacerte. Hablas con una maestra.

Te enterarás de noviazgo oculto en la familia. Invitación de una madre o tía. Obstáculos a superar. Algunas de tus luchas te exigirán tener en cuenta el punto de vista de tus seres queridos escúchalos. Un éxito. Tu poder personal.

#HOMBRE Asunto con mecánico o latonero . Darás lo mejor de ti. Dile no a lo que no quieres hacer. De un momento a otro te encontrarás socializando y pasándola bien. Un objetivo logrado . Tendrás la capacidad de ver errores y fallas. Recuentro con hombre querido.

#CONSEJO: Esfuérzate el 14 de Diciembre en hacer un ayuno de frutas y trata de tener contacto con un sitio natural que toque tu mundo emocional. Se concreta un negocio.

PISCIS

Palabra Clave: Abundancia

Número de suerte: 2406

Lo negativo se aleja y sientes como una energía renovada muy beneficiosa dentro de tí. Leerás al detalle un escrito o documento. Etapa donde logras enderezar errores del pasado. Recuperas el tiempo perdido. Le darás más placeres a tu cuerpo. Masaje. Hecho curioso con un consejo. Te ocupas de una receta tradicional muy especial. Mujer blanca llega para ayudarte. Un libro. Mujer llega a la puerta de tu casa. Un sueño donde recibes unas revelaciones importantes. Un dinero. Asuntos o diligencias que se dan rápidas y fáciles. Propuestas.

TRABAJO: Renovando planes. Acción. Llega algo esperado. Desarrollas un proyecto. Buscas asesoramiento. Los problemas se solucionan. Los cambios están en camino, se abren puertas. Contacto con compañías de renombre.

SALUD: Te haces un tratamiento en la piel. Una crema especial. Notarás que caminarás más rápido. Comienzas a comer más vegetales.

#AMOR: Nuevas amistades. Persona rubia muy positiva. Algo con un cuaderno o agenda muy llamativa. Una mascota. La sinceridad será la clave de una relación.

#PAREJAS: Hablan sobre una casa o vivienda. Dinero para gastar y comprar. Un contrato. Las sombras del pasado se apartan y entran en un período de estabilidad.

#SOLTEROS: Contacto con el campo o una granja. Vuelves a estar o a salir con alguien del pasado. Apoyas a un amigo que pasa por una ruptura. Disfrutas de ambientes muy agradables.

#MUJER : Pondrás mucha atención en embellecer tus ojos. Te ocuparás de seleccionar mejor tu vestuario. Los obstáculos salen de tu camino. La mujeres solas pueden atraer a alguien especial. Asunto con llaves o cerraduras.

#HOMBRE: Cierras un cuarto o una vivienda. Te vas por un tiempo a otro sitio. Te liberas de una deuda. Compras pantalón. Contacto con el fútbol. Compra de una computadora.

#Consejo : El 14 toma 7 monedas y mójalas en agua pero antes, sobre ella, visualizas las cosas materiales que deseas tener, luego déjalas secar al sol. Pásatelas por el pie derecho luego guárdalas en una bolsita roja o anarajada en tu cartera.

